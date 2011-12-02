Pasaportu gösteren yabancı tüfek alabiliyor

T24 -

Bayiler mevzuatı bilmiyor



İstediği kadar alabilir

Diplomattan kolay alıyorlar

Türk için daha zor

Tüfek monte edilmemeli

‘Yabancılara satılmasın’

250 TL’den başlıyor

‘Fahiş hesaba kızdı’ iddiası



Çatışma hatırası

Bir Libyalı da uçağı karıştırdı



Milliyet'in haberine göre, Elmahdhavri önceki gün yanında getirdiği 2 av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etmiş ve 2 kişiyi yaralamıştı. Saldırganın polis tarafından öldürülmesinin ardından yapılan araştırmada, tüfekleri Mercan’daki bir silah bayisinden aldığı ortaya çıkmıştı. Milliyet, saldırganın tüfekleri satın aldığı Mercan’da bir yabancının hangi şartlarla tüfek satın alabileceğini araştırdı.İlk durağımız saldırganın av tüfeği satın aldığı dükkan oldu. Sıkıntılı olduğu her halinden belli olan satıcı, hiçbir açıklama yapmak istemedi. Polisin kendisinden birçok evrak istediğini, onları hazırlaması gerektiğini söyledi. Aynı cadde üzerine bulunan diğer bayilere uğrayarak turist statüsündeki yabancıların nasıl av tüfeği satın alabileceklerini sorduk. Aldığımız cevap aynıydı: Turist, pasaportuyla birlikte silah bayiine gidiyor, istediği av tüfeğini satın alabiliyor. Bu silahlar da kişinin pasaportuna kaydedilerek emniyete bildiriliyor. Ancak, yabancının kaç tane av tüfeği alabileceğine dair neredeyse her satıcı farklı birşey söylüyor. Bazılarına göre sadece 1, bazılarına göre 2, bazılarına göre sınırsız sayıda tüfek satılabiliyor. Yani mevzuatın ne olduğundan kimsenin tam olarak haberi yok. Bugüne kadar bayilerin bu konuyla ilgili yaşadığı bir sıkıntı da yok.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre; yabıncı bir turististin kaç tane av tüfeği satın alabileceğine ilişkin sınırlama yok. Turist, pasaportuna kaydettirdiği tüfeklerle birlikte 1 hafta içinde Türkiye’den ayrılmak zorunda. Bu bir hafta içinde de tüfeği taşıma yetkisi bulunmuyor. Sadece ikamet ettiği yere götürebiliyor. Bir haftalık süre içerisinde yurtdışına çıkmazsa, silahlara el konuluyor. Yurdışına çıkarken de silahı ilgili gümrük noktasındaki polise teslim ediyor. Kendi ülkesinde, silahla ilgili işlemleri tamamladığında yine kendi gümrüğünden silahını alabiliyor.Mercan’daki dükkân sahipleri yabancılara satış konusunda mevzuata hâkim değil.Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde görevli olan yabancıların tüfek alabilmesini düzenleyen “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”in 44. maddesi ise şöyle: “Ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerle konsolosluklarda ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli diplomatik ajan, konsolosluk memuru ve bunlara eşit statüdeki görevliler, yivli veya yivsiz av tüfekleri ve aksamı ile mermilerini yurda ithal edebilmek için çalıştıkları temsilcilik aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na başvururlar. Uyruğunda bulunduğu ülkenin Türk vatandaşları için bu konuda yapılan uygulamanın da belirtildiği başvuru Dışişleri Bakanlığı’nca bakanlığa intikal ettirilir ve şahsın, yurt içinde yivli veya yivsiz av tüfeği taşımasında bir sakınca görülmemesi halinde, geçici ithal izni verilebilir.”Türk vatandaşı için av tüfeği satın almak turistten daha zor. Türk vatandaşı olan kimse, önce mülki amirliğe ve emniyete ruhsat için başvuruyor. Emniyet, başvuru sahibi hakkında bir inceleme başlatıyor. Ortalama iki hafta süren bu incelemeden sonra eğer başvuru sahibinin av tüfeği ruhsatı almasına engel bir hali yoksa ruhsat çıkıyor. Vatandaş, o ruhsatla birlikte yetkili bir bayiden av tüfeğini alabiliyor.Mevzuata göre silahların parçalandıktan sonra teslim edilmesi gerekiyor. Ancak uygulamada bayiler bu kurala da uymuyor. Silah bütün halinde alıcıya teslim ediliyor. Bazı bayiler de güvenlik amacıyla turistlere fişek satmadıklarını söylüyor.Dr. Ayhan Akcan (Umut Vakfı): Bu konuyla ilgili yasal prosedür ağırlaştırılmalı. Sadece ticari hesaplar değil insani hesaplar da gündeme getirilmeli. Biz o yüzden silah satışlarının zorlaştırılmasını, yurtdışından gelenlere de satışının tamamen yasaklanmasını istiyoruz.Av tüfeklerinin fiyatı marka, model ve özelliklerine göre 250 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. İthal tüfeklerin fiyatı 20 bin liraya kadar çıkarken, özel işlemeli ve desenli tüfekler de normal tüfeklerden çok daha pahalıya satılıyor. İçerisinde 15 ila 25 arasında fişeğin bulunduğu paketler ise ortama 20 liraya satılıyor.Samir Salem Ali Elmadhayri’nin (36) turistlere eğlence kulüplerinde kurulan “fahiş hesap tuzağı” kurbanı olduğu ileri sürüldü. 27 Kasım’da İstanbul’a gelen Elmadhayri’nin Taksim’de yürüdüğü sırada, “İyi bir bar biliyorum, eğlenmek ister misiniz?” diye soran kişi ile birlikte bir bara gittiği, burada fahiş hesap çıkartıldığı, ardından zorla üzerindeki paranın alındığı iddia edildi. Buna içerleyen Elmadhayri’nin kendi vatandaşı olan bir arkadaşından aldığı borç parayla üzerindeki silahları alarak böyle bir eyleme kalkıştığı iddia edildi. Polis, bu iddiayı da araştırıyor.Topkapı Sarayı’nda önceki gün yaşanan çatışmanın izleri turistlerin ilgi odağı oldu. Sarayın giriş bölümündeki Bab-ı Hümayün kapısındaki ve mermer sütunlardaki mermi izlerini inceleyen turistler, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.THY’nin dün saat 14:25’de İstanbul’dan Trablus seferini yapması planlanan uçağına binen 23 yaşındaki bir Libyalı yolcu taşkınlık yapmaya başladı. Kimliği öğrenilemeyen Libyalının yanında, annesi de vardı. Uçuş güvenliğini riske atmamak için polis ekipleri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alınan Libyalı yolcu ve annesi, polis merkezine götürüldü. THY’nin Trablus seferi bir saat gecikmeli olarak saat 15:30’da yapıldı.