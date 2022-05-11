Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunumda, Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 889, ikamet izniyle kalan yabancı sayısının 1 milyon 414 bin ve uluslararası koruma kapsamında yabancı sayısının ise 320 bin 68 olduğunu belirtti ve konuyu 4 başlıkta ele aldıklarını anlattı.

Türkiye’ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıklarını, bu nedenle sınır dışı yapılamadığını ifade eden Soylu, parmak tanıma sistemi ile kayıt altına alınacak olan bu kişilerin tespit edilerek ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci olarak düzensiz göçle etkili mücadele kapsamında sorunun çözümü için etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalama ile sağlıklı ve seri işleyen sınır dışı mekanizmalarının tesisini sağlıyoruz.

İkinci olarak düzenli göç alanında, düzenli göç kanallarını ülke kapasitesine ve dinamiklerine uyumlu düzeyde açık tutma politikasını uyguluyoruz.

Üçüncü olarak, uluslararası koruma konularında, ülkemize sığınan ve koruma ihtiyacında olanlara da uluslararası hukuk ve medeniyet değerlerimiz ile uyumu insan odaklı yaklaşım sergiliyoruz.

Son olarak da uyum faaliyetleri kapsamında, yabancıların ülkemizde bulundukları süreç boyunca vatandaşlarımızla karşılıklı uyumlarının sağlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Stratejimizi belirledik. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağız."