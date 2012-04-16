Pasaportlardan sonra araç ruhsatları da 'çip'leniyor

Araç alım satımındaki sahtekârlıkları önlemek için harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik tescil belgelerini 'çip'li bir kart üzerinde toplamak için çalışmalara başladı. Ruhsat belgeleri Emniyet'te tek bir merkezde basılacak. Böylece çalıntı araç anında ortaya çıkarılacak. Gerekli evrakları gönderen kişiye ruhsat birkaç gün içinde gönderilecek.



Zaman'ın haberine göre, biyometrik ve çipli yeni tip pasaportları uygulamaya koyarak, dünya standartlarını yakalayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte de önemli bir adım atıyor. Son dönemde araç alım satımlarında sahtecilik olaylarının hızla artması üzerine çalışmalarına hız veren trafik şube uzmanları, bu sorunun önüne geçmek için yeni bir taslak hazırladı. Hazırlanan düzenlemeye göre, tescil belgelerini bir çipte toplamayı amaçlayan emniyet, bu sayede araç alım satımında yaşanan sahteciliğin de önüne geçecek. Trafik tescil belgeleri ve ruhsatlar tıpkı pasaportlarda olduğu gibi Ankara'da tek bir merkezde basılacak.

Tescil belgelerinin tek merkezden basılmasıyla birlikte oto hırsızlığının ve dolandırıcıların önüne bir nebze de olsun geçilmesi planlanıyor. Çünkü araçlarla ilgili bilgiler tek merkezden kayıt altına alınacağı için sahte ruhsatlar anında ortaya çıkacak. Ruhsatlar üzerindeki en ufak hatalar bile anında belli olacak. Yeni uygulama sayesinde ayrıca mülkiyet hakkı da korumaya alınacak. Vatandaşların bilgileri dışında kendi mallarının sahte yollarla başkalarına devredilmesinin de bir nebze olsun önüne geçilecek. Yeni uygulama kapsamında vatandaşlar tescil belgeleri için sıra beklemeyecek. Ruhsat almak isteyenler, gerekli tüm belgeleri hazırlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderecek. Emniyet yetkilileri de gelen talebe en kısa sürede cevap verecek. Çipli ruhsat belgesi en geç birkaç gün içinde talep eden kişiye kargoyla ulaştırılacak.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet, bünyesinde Pasaport Daire Başkanlığı gibi Tescil Daire Başkanlığı kurmayı planlanıyor. Yeni uygulama doğrultusunda illerde tescil merkezlerinde çalışan personel sayısı azaltılırken, Ankara Gölbaşı'nda bulunan merkez çalışanlarının sayısı ise artırılacak. Çalışmada sona geldi. Proje, önümüzdeki günlerde genel müdürlüğe sunularak onay alınacak. Ardından da uygulama devreye sokulacak.