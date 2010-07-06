Pasaportlardan alınan harç farkları iade edilecek

T24 - Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, 20 Haziran tarihinden önce tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için tarife değişikliğinden kaynaklanan harç farkının vatandaşlara iade edilebileceğini bildirdi.



Kilci, Pasaport Harcı konusunda Vergi Dairesi Başkanlıklarına bir Genelge gönderdi.



Genelgede 20 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile pasaport harçlarının düşürüldüğüne dikkat çekildi ve bu tarihten sonra Başkanlığa gelen dilekçelerde pasaport almak için başvuruda bulunan ve 20 Hazirandan önce harç ödemesinde bulunan vatandaşların indirim sonrası iade talep ettikleri belirtildi.



Harcın, İdare tarafından verilen hizmet veya yapılan bir işlem karşılığında hizmet alan veya işlemin gerçekleştirilmesini isteyen kişiden tahsil edilen kamu geliri olduğu belirtilen Genelgede, daha sonra şu görüşlere yer verildi:



“Pasaport işlemlerinde harç, pasaportun düzenlenmesi veya temdit edilmesi ile doğmakta olup pasaportlar, düzenlendiği tarih itibarıyla kanunda öngörülen tutar üzerinden harca tabi tutulacaktır.



Buna göre, 20 Haziran 2010 tarihinden itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen harç tutarlarının uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 20 Haziran tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının mükelleflere iade edilmesi mümkün bulunmaktadır.



Diğer taraftan, 20 Haziran tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz konusu farka isabet eden harcın ise iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.”





İade nasıl yapılacak?



Genelgede, pasaport harçlarına ilişkin iade için, pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneğinin, tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması gerektiği de ifade edildi. Genelgede, ibraz edilen pasaportun 20 Haziran tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harcın ilgilisine ret ve iade edilmesi istendi.





