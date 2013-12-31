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Ekonomi

Pasaport ve ehliyet bedeline zam geldi

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı için değerli kağıt bedellerini belirledi. Pasaport bedeli 72 TL'den 75 TL'ye, ehliyet bedeli ise 89 TL'den 92.50 TL'ye çıktı

31 Aralık 2013 00:03

Bakanlığın konuya ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre, ilgili Kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 7,55 lira ile 15,10 lira arasında satılacak. Bu yıl 72 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 75 lira olacak.
Yabancılar için ikamet tezkereleri 206 lira, nüfus cüzdanları 6,75 lira, aile cüzdanları 69 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 92,50 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 69,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 4,75 lira, Mavi Kart ise 6,75 liradan satılacak.
2013 ve 2014 yılındaki değerli kağıt bedelleri şöyle:
 
Değerli Kağıdın Cinsi                             2013 (TL)   2014 (TL)   
1 - Noter kağıtları :                                               
a) Noter kağıdı                                              7,25        7,55        
b) Beyanname                                              7,25        7,55        
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet   14,50       15,10       
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                   
3 - Pasaportlar                                             72,00       75,00       
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri       198,00      206,00      
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                   
6 - Nüfus cüzdanları                                   6,50        6,75        
7 - Aile cüzdanları                                       66,00       69,00       
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                   
9 - Sürücü belgeleri                                   89,00       92,50       
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89,00       92,50       
11 - Motorlu araç trafik belgesi                 89,00       92,50       
12 - Motorlu araç tescil belgesi                66,50       69,50       
13 - İş makinesi tescil belgesi                 66,50       69,50       
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)4,50        4,75        
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)6,00        6,75   

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