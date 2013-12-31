Pasaport ve ehliyet bedeline zam geldi

Bakanlığın konuya ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre, ilgili Kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 7,55 lira ile 15,10 lira arasında satılacak. Bu yıl 72 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 75 lira olacak.

Yabancılar için ikamet tezkereleri 206 lira, nüfus cüzdanları 6,75 lira, aile cüzdanları 69 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 92,50 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 69,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 4,75 lira, Mavi Kart ise 6,75 liradan satılacak.

2013 ve 2014 yılındaki değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2013 (TL) 2014 (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 7,25 7,55

b) Beyanname 7,25 7,55

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 14,50 15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 72,00 75,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri 198,00 206,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları 6,50 6,75

7 - Aile cüzdanları 66,00 69,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 89,00 92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89,00 92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi 89,00 92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi 66,50 69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi 66,50 69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)4,50 4,75

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)6,00 6,75