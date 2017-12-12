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Ekonomi

Pasaport ücretlerine zam kapıda

Yeni yılda pasaport almak isteyenler yüzde 14.7 oranında daha fazla para ödeyecek

12 Aralık 2017 18:19

Pasaport ücretlerine yeni yılda yeniden değerlendirme zammı kapıda. Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, yeniden değerlendire oranı nedeniyle pasaport ücretleri yüzde 14.7 oranında zamlanacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, 2018 yılı için yüzde 14.7 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu vergi, harç ve cezalara aynı oranda zam gelmesine neden olacak.

Zamlı fiyatlardan pasaport ücretleri de etkilenecek.

Buna göre bir yıllık pasaport harcı 25,8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak.

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 573,10 liradan 657.4 liraya yükselecek.

Zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl sonuna kadar vakti var.

Mevcut pasaport ve harç fiyatları şöyle:

 

 

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