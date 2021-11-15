Pasaport ücretlerinde rekor fiyat artışı: yüzde 36 zam bekleniyor

Yeni yıla girmeden önce yüksek oranda zamlar gelmeye başladı. 2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36,20 ile rekor kırdı. Yeniden Değerleme Oranı'na göre 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselebilecek.

Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.