Pasaport ücretleri yüzde 15 zamlandı

Damga Vergisi Kanunu kapsamındaki değerli kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlar için maktu vergi tutarları bugünden itibaren yüzde 15 oranında artırıldı.

Pasaport da zamlanan evraklardan oldu. Pasaport ücretleri yüzde 15.2 artışla 62.5 TL’den 72 TL’ye çıktı. Noter kâğıtları yüzde 16 artışla 7.25 TL’ye, nüfus cüzdanları yüzde 13 artışla 6.5 TL’ye yükseldi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Harçlar Kanunu’na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlar da yüzde 15 zamlandı. 1 Ocak ile birlikte, otomobilde de 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 480.70 lira olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 518.2 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 768.5 liradan 828.4 liraya yükselecek.

2013’te kırmızı ışıkta geçenler 166 lira, alkollü araç kullananlar ilk yakalamada 701 lira, ikinci yakalamada 877 lira ödeyecek. Hız sınırlarını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 166 lira, yüzde 30’dan fazla aşan sürücüler ise 344 lira vergi ödeyecek. Çevre temizlik vergisi ise yüzde 3.9 artırılacak.