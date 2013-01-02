T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pasaport ücretleri yüzde 15 zamlandı

1 Ocak itibariyle Damga Vergisi Kanunu kapsamındaki değerli kâğıtların, kararlar ve mazbataların vergi tutarları yüzde 15 oranında artırıldı.

02 Ocak 2013 11:26

Damga Vergisi Kanunu kapsamındaki değerli kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlar için maktu vergi tutarları bugünden itibaren yüzde 15 oranında artırıldı.
Pasaport da zamlanan evraklardan oldu. Pasaport ücretleri yüzde 15.2 artışla 62.5 TL’den 72 TL’ye çıktı. Noter kâğıtları yüzde 16 artışla 7.25 TL’ye, nüfus cüzdanları yüzde 13 artışla 6.5 TL’ye yükseldi.

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Harçlar Kanunu’na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlar da yüzde 15 zamlandı. 1 Ocak ile birlikte, otomobilde de 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 480.70 lira olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 518.2 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 768.5 liradan 828.4 liraya yükselecek.

2013’te kırmızı ışıkta geçenler 166 lira, alkollü araç kullananlar ilk yakalamada 701 lira, ikinci yakalamada 877 lira ödeyecek. Hız sınırlarını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 166 lira, yüzde 30’dan fazla aşan sürücüler ise 344 lira vergi ödeyecek. Çevre temizlik vergisi ise yüzde 3.9 artırılacak.

ETİKETLER

pasartvergizam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24