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Pasaport sisteminde sorun çıktı, Atatürk Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu

"Araması, yurtdışına çıkış yasağı olan çıkabilir; işlemleri elle yapıyorlar"

25 Ekim 2015 01:07

Atatürk Havalimanı'nın pasaport sisteminde meydana gelen sorun sebebiyle, terminal binasında uzun kuyruklar oluştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'nde saat 20.00 itibariyle başlayan arıza nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda yolcu giriş ve çıkışlarında yığılma oldu. Arıza, saat 22.00 civarında giderildi.

Yolcular Polnet arızası nedeniyle uzun süre bekleyince alkış ve ıslıklayarak tepki gösterdi. Sistemdeki arıza yüzünden yolcuların giriş ve çıkışları manuel olarak yapılabildi.

Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul TAV Terminal İşletme Müdürlüğü Havalimanı'nda Türkçe ve İngilizce anons yaparak yolcu kuyruğu oluşmaması için açık olan pasaport noktalarına yolcuları yönlendirdi.

Polis, ise yolcu yoğunluğunu azaltmak için bütün pasaport kontrol noktalarını açarak yolcuların işlemlerini hızlandırmaya çalıştı. Arıza nedeniyle dış hatlarda 18, iç hatlarda da 6 sefer olmak üzere toplam 24 seferde gecikmeler yaşandı. Arızanın 22.30 da giderilmesinin ardından yaşana yoğunluk sona erdi. 

AHL'de Kıbrıs'a gitmek üzere havalimanına gelen bir avukat, hürriyet.com.tr'ye verdiği bilgide "Havalimanında tam bir kaos var. Şu an, araması olan, yurtdışına çıkış yasağı olan çıkabilir. Çünkü sistem çalışmadığı için işlemleri elle yapıyorlar" dedi.

 

 

 

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