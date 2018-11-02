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Dünya

Pasaport kontrolünde yeni dönem

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen yolcular, yapay zekâ destekli yalan makinesinin sorularını yanıtlayacak

02 Kasım 2018 17:09

Avrupa Birliği (AB)  pasaport kontrollerine yapay zekâ destekli yalan makinesi getirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği pasaport kontrollerini yeni teknoloji ile donatıyor. Birlik dışından gelen yolcular, yapay zekâ destekli yalan makinesinin sorularını yanıtlayacak. 

ntv.com.tr'de  yer alan habere göre, özellikle terörle mücadele amacı ile geliştirilen sistem yolculara AB’ye gelme nedenlerini ve yasa dışı olarak kalıp kalmayacakları sorularını soracak.

Uygulama ilk olarak, Almanya, İspanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta test edilecek.

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