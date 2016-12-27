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Pasaport harçları ne kadar olacak?

Pasaport harçları, sürücü belgeleri, damga vergileri gibi belgeleri de içeren Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Aralık 2016 17:14

Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 51,4 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 17,8 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163,3 liradan 175,5 liraya, iki yıllıklarda ise 266,4 liradan 286,4 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 143,7 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 433,1 lira olarak uygulanacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176 bin 600 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 4 bin 68 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4 bin 68 lira olarak dikkate alınacak.

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