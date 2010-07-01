Pasaport harcını fazla ödeyenlere yeni teklif

T24-

Pasaport ücretlerinde yapılan indirim yakın zamanda pasaport alan veya başvuruları işlemde olan vatandaşları isyan ettiriyor. Ödedikleri fazla parayı geri alabilmek için Emniyet Müdürlüklerini telefon ve mail yağmuruna tutan vatandaşlar bir an evvel konuya çare bulunmasını istiyor.

KİMLER PARASINI GERİ ALABİLİR?

hurriyet.com.tr'nin yaptığı araştırmaya göre, yakın dönemde pasaport alanlar, pasaportunu uzatanlar ya da konu ile ilgili işlem yapılması için evraklarını verenlerin yapabileceği birşey yok. Her durumda eski zamlı tarifeye göre işlem yapılacak.

Diğer yandan işlemler için randevu alıp harçları yatıran ancak henüz evraklarını vermeyenler ödedikleri fazla parayı geri alabiliyor.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu durumdaki vatandaşlar önce bağlı bulundukları emniyet müdürlüğüne gidecekler. Burada emniyet amirinden bir yazı alacaklar ve şahsen Maliye Bakanlığı 'na gidip hem fazla ödedikleri pasaport ücretini hem de uzatma ücretini geri alabilecekler.

Maliye'ye kadar gitmek istemeyenler için bir yol daha var. Ancak burada pasaport bedelini geri alamıyorsunuz. Sadece üste biraz daha para vererek süreyi uzatabiliyorsunuz.

Mesela 304 lira verip 2 yıllık pasaport uzatma alanlar, üzerine 6 lira verdikleri takdirde pasaportlarını 5 yıllık uzatabilecekler.

HARÇLAR NE OLDU?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan düzenleme ile 6 aya kadar olan pasaport harcı 126,05 liradan 65 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 180,15 liradan 95 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 304 liradan 155 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 424 liradan 220 liraya, 3 yıldan fazla süreli olan pasaport harcı da 616 liradan 310 liraya düşürüldü.

Pasaportlar için 138 lira olan değerli kağıt bedeli de 50 liraya çekildi.

