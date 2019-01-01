Pasaport, ehliyet ve kimliğe zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.



Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.



Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.



Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.



Değerli kağıt bedelleri şöyle:



Noter kağıtları:

Noter kağıdı: 13,50 TL

Beyanname: 13,50 TL

Protesto, vekaletname, re’sen senet: 27 TL

Pasaportlar: 133,50 TL

İkamet izni: 89 TL

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50 TL

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 TL

Aile cüzdanları: 121 TL

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 TL

Motorlu araç tescil belgesi: 148,50 TL

İş makinesi tescil belgesi: 124 TL

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 TL

Mavi Kart: 12,50 TL

Yabancı çalışma izni belgesi: 89 TL

Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 TL