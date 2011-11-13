-Pasaport Anayasayı Koruma Dairesinden BERLİN (A.A) - 13.11.2011 - Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk'ü öldüren aşırı sağcı katillerin Federal Anayasayı Koruma Dairesinden pasaport almış olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bild gazetesinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, intihar eden 2 aşırı sağcının oturduğu karavanda, sadece gizli servis çalışanlarına verilen cinste pasaportlar bulundu. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu iç politika sözcüsü Hans-Peter Uhl, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu tür belgeleri kural olarak sadece İstihbarat Teşkilatı adına gizli olarak çalışan görevliler alır, yani İstihbarat Teşkilatıyla yakın bir şekilde işbirliği yapanlar" şeklinde konuştu. Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi, gizli servisin polise teslim olan katil zanlısı aşırı sağcı kadın Beate Z. ile 13 yıl boyunca ilişkisi olmadığını ve intihar eden diğer 2 aşırı sağcının yerini de bilmemiş olduğunu açıklarken, "Bild am Sonntag" gazetesi, kendi araştırmalarına göre, tutuklama emriyle aranmış olan Beate Z'nin 1998 yılından sonra Anayasayı Koruma Dairesi'nin muhbirleriyle sıkça görüşmüş olduğunu yazdı. Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Jörg Geibert de, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, kendisinin de Anayasayı Koruma Dairesi'ne "bir dizi sorusu" olduğunu, bu nedenle bir araştırma komisyonu oluşturulacağını söyledi. Öte yandan, Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Bakanı Maria Böhmer de, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Türklere yönelik cinayetlerin aşırı sağcılar tarafından işlenmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, cinayetlerin en kısa zamanda tümüyle aydınlığa kavuşturulmasını istedi. İşlenen cinayetlerin bugüne kadar ülkede işlenen en vahşi cinayetler olduğunu ifade eden Böhmer, öldürülen Türkler ile bir Yunan ve bir kadın polisin yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.