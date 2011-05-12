-PAŞALI'NIN KIZLARINDAN BABALARINA TEPKİ ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Ayşe Paşalı'nın katil zanlısı olarak yargılanan ve ''tasarlayarak kasten öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış ağır hapis cezasına çarptırılan sanık İstikbal Yetkin, ''Eşini çok sevdiğini ve pişman olduğunu'' söyledi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İstikbal Yetkin ve avukatı, maktul Ayşe Paşalı'nın babası Hüseyin, annesi Zeliha ve kardeşi Ahmet Paşalı ile avukatları katıldı. Duruşmada, Ayşe Paşalı ve İstikbal Yetkin'in çocukları Burcu ve Busegül Yetkin de hazır bulundu. Sanık Yetkin, Mahkeme Başkanı Tekman Savaş Nemli'nin, ''Araştırılmasını istediğin başka bir husus var mı?'' sorusuna ''Hayır yok'' diye yanıt verdi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kıran ise mahkemeye önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki görüşünü tekrarladığını belirtti. Paşalı ailesinin avukatları da esas hakkındaki görüşe katıldıklarını kaydetti. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Yetkin, ''Ben eşimi çok seviyorum. Pişmanım'' dedi. Sanık avukatı Fethi Öztürk ise görülen davanın kadına karşı şiddet konusunda bayrak yapıldığını, kadın haklarını savunan dernekler ile sivil toplum örgütlerince sahiplenildiğini, medyatik hale getirildiğini ve bu yolla mahkemenin etki altına alınmak istendiğini savunarak, mahkemenin bunlardan etkilenmemesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Yetkin, ''Eşini çok sevdiğini'' söyledi. Bu sırada duruşma salonunda izleyici olarak bulunan Şevkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, ''10 kez bıçaklarken de mi eşini çok seviyordun? Katil, adi adam'' diye bağırarak, tepki gösterdi. Bunun üzerine Bulan, polislerce salonun dışına çıkartıldı. Bu esnada, Burcu ve Busegül Yetkin de babalarına tepki göstererek, ''Daha hala bizi tehdit ediyor. Şerefsiz, pişmansa bizi nasıl tehdit ediyor?'' diye bağırdı. Busegül Yetkin, bu sırada kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Mahkeme Başkanı Tekman Savaş Nemli, Yetkin'in, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinin (a) bendi uyarınca, ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Sanık hakkında, takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiğini kaydeden Nemli, mahkeme heyeti üyelerinden birinin, buna muhalefet ettiğini ve kararın oy çokluğu ile alındığını belirtti. Mahkemenin kararını açıklamasının ardından, salonda izleyici olarak bulunanlar kararı alkışladı. -''KARAR UMARIM ÖRNEK OLUR''- Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Elif Kabadayı Tatar, karardan kendisinin ve müvekkillerinin mutlu olduğunu ifade ederek, kararın, kadın cinayetlerine ilişkin davalar için örnek olacağını ifade etti. Tatar, kadın cinayetleri davalarının, aynı bakış açısıyla ve hızla sürdürülerek, sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Burcu Yetkin ise ''Hak ettiği cezayı aldığı için mutluyum. Daha önce böyle bir karar çıkmadığı söyleniyor. Umarım örnek olur, başkalarının başına böyle bir şey gelmez'' diye konuştu. Ayşe Paşalı'nın kardeşi Ahmet Paşalı da kadın cinayetlerinin bir numaralı terör olduğunu söyleyerek, katillerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Paşalı, ''İstikbal Yetkin, ağırlaştırılmış yerine müebbet hapis cezasına çarptırılsaydı, 20-30 yıl sonra çıksaydı, bütün katillere moral olurdu'' dedi. Bazı kadın örgütleri üyeleri de adliye önünde slogan attı.