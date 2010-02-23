'Paşalarla parola olayını konuştuk'

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bir internet sitesinde "Bir Başbakan Yardımcısı Genelkurmay'a gitti; Paşalar kendisine toplu istifa edeceklerini söyledi" iddiasıyla ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Çiçek, Başbakan'ın yurtdışında olması nedeniyle vekalet görevinin kendisinde olduğunu hatırlatarak, Taraf gazetesindeki "Parola: Adi Başbakan" haberi çerçevesinde Genelkurmay Başkanı'yla görüşüldüğünü belirtti. Görüşmelerinin "işaret ve parola" konusuyla ilgili olduğunu belirten Çiçek, "Bunun dışındaki tüm bilgiler yakıştırmadır ve doğru değildir" dedi. Yaşananlar sonrası yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına Çiçek'in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le saat 18.00'de Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirmesi planlanan görüşme de iptal edildi.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bir internet sitesindeki "Bir Başbakan Yardımcısı Genelkurmay'a gitti; Paşalar kendisine toplu istifa edeceklerini söyledi" iddiasıyla ve dün Taraf gazetesinde yayınlanan "Parola: Adi Başbakan" habeiyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada bazı internet sitelerinde, iki günden beri yaşanan bir kısım gelişmelerden de yola çıkarak ''yanlış, yanıltıcı, eksik ve suizanna imkan verecek bir kısım bilgilerin kamuoyuna yansıtılmakta olduğunu'' ifade etti. Cemil Çiçek, şunları kaydetti:



''Bilgi kirliliğinin büyük yoğunlukla yaşandığı bu ortamda, olup bitenlerle ilgili söyleyeceğim şey şudur; Bir; bu bilgilerin çok önemli bir kısmı, doğru olmadığı gibi art niyetlidir. Mevcut konjonktürden istifade eden özel bir amaca yöneliktir. Bunu bilhassa kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum.



İki; Sayın Başbakan'ın yurt dışında olması hasebiyle, vekalet görevi bendedir ve dün (22 Şubat 2010) bir gazetede de gündeme gelen 'işaret ve parola' konusu olmak üzere, bir değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile görüşme yapılmıştır. Bunun dışındaki tüm bilgiler yakıştırmadır ve doğru değildir.''



Çiçek'in Köşk randevusu da iptal



Vekaleten Başbakan'ın temsil eden Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde gerçekleştireceği görüşmesi iptal edildi.



Zira, Köşk'teki randevunun açıklanmasıyla aynı saatlerde, Çiçek'in Taraf gazetesinin "parola" haberiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı ile yaptığı görüşme haber ajanslarına düştü.



Böylece, Çankaya Köşkü'ndeki randevu açıklandıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.



Çiçek ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmesi sürpriz zirve olarak değerlendirilmişti.



Başbakan yurtdışında olduğu için vekalet görevi Cemil Çiçek'te bulunuyor.



'Paşalar, kendisine toplu istifa edeceklerini söyledi' iddiası



Bazı haber organlarında yer alan o haber şöyle:



'Balyoz Darbe Planı'na karıştıkları gerekçesiyle 17 generalin de arasında bulunduğu 47 kişinin gözaltına alıması dolayısıyla gerilimli anlar yaşayan Ankara, dün (22 Şubat 2010) öğleden sonra ortaya atılan bir dedikoduyla da çalkalandı.



Bir internet sitesi tarafından "Bir Başbakan Yardımcısı Genelkurmay'a gitti; Paşalar kendisine toplu istifa edeceklerini söyledi" iddiası yayınlanınca gözler askerle arası en yakın olan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e yöneldi. Çiçek, Meclis'te gazetecilerle köşe kapmaca oynayınca medyanın söylentiye ilgisi daha da yükseldi. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın odasına çıkıp gözlerden uzaklaşan Çiçek, önce Anadolu Ajansı aracılığıyla bir açıklamada bulunmayı kararlaştırdı.



Çiçek'ten demeç almak üzere ajanstan bir muhabir AKP Grubu'na giderek bir süre bekledi. Ancak Çiçek'in açıklama yapmaktan son anda vazgeçmesi kulislerdeki merakın daha da artmasına yol açtı.



'Neden üzerime alınayım ki?'



Çiçek'in yakın çevresine internet sitesinde dile getirilen iddiada herhangi bir isimden bahsedilmediğini sadece 'Bir Başbakan Yardımcısı' denildiğini anımsatıp, 'Neden bunu ben üstüme alınıp açıklama yapayım ki? Bu hükümette tek Başbakan Yardımcısı ben miyim?' diyerek açıklamadan vazgeçtiği bildirildi.



Ancak Ankara kulislerine yayılan iddia hem iktidar partisi cephesinde hem de muhalefette dün (22 Şubat 2010) hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı.

