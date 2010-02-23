'Paşalarla parola olayını konuştuk'

T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bir internet sitesinde "Bir
Başbakan Yardımcısı Genelkurmay'a gitti; Paşalar kendisine toplu istifa
edeceklerini söyledi" iddiasıyla ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.
Çiçek, Başbakan'ın yurtdışında olması nedeniyle vekalet
görevinin kendisinde olduğunu hatırlatarak, Taraf gazetesindeki "Parola: Adi Başbakan" haberi çerçevesinde Genelkurmay Başkanı'yla görüşüldüğünü belirtti. Görüşmelerinin "işaret ve parola" konusuyla ilgili olduğunu belirten Çiçek, "Bunun dışındaki tüm bilgiler yakıştırmadır ve doğru değildir" dedi. Yaşananlar sonrası yanlış anlaşılmaya mahal
vermemek adına Çiçek'in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le saat 18.00'de
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirmesi planlanan görüşme de iptal edildi.
Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek, bir internet sitesindeki "Bir
Başbakan Yardımcısı Genelkurmay'a gitti; Paşalar kendisine toplu istifa
edeceklerini söyledi" iddiasıyla ve dün Taraf gazetesinde yayınlanan "Parola: Adi Başbakan" habeiyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada bazı internet
sitelerinde, iki günden beri yaşanan bir kısım gelişmelerden de yola
çıkarak ''yanlış, yanıltıcı, eksik ve suizanna imkan verecek bir kısım
bilgilerin kamuoyuna yansıtılmakta olduğunu'' ifade etti. Cemil Çiçek,
şunları kaydetti:
''Bilgi kirliliğinin büyük yoğunlukla
yaşandığı bu ortamda, olup bitenlerle ilgili söyleyeceğim şey şudur;
Bir; bu bilgilerin çok önemli bir kısmı, doğru olmadığı gibi art
niyetlidir. Mevcut konjonktürden istifade eden özel bir amaca
yöneliktir. Bunu bilhassa kamuoyunun takdirine sunmak istiyorum.
İki;
Sayın Başbakan'ın yurt dışında olması hasebiyle, vekalet görevi bendedir
ve dün (22 Şubat 2010) bir gazetede de gündeme gelen 'işaret ve parola' konusu olmak
üzere, bir değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde Genelkurmay
Başkanlığı ile görüşme yapılmıştır. Bunun dışındaki tüm bilgiler
yakıştırmadır ve doğru değildir.''
Çiçek'in Köşk randevusu da iptal
Vekaleten
Başbakan'ın temsil eden Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in saat
18.00'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde gerçekleştireceği
görüşmesi iptal edildi.
Zira, Köşk'teki randevunun
açıklanmasıyla aynı saatlerde, Çiçek'in Taraf gazetesinin "parola"
haberiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı ile yaptığı görüşme
haber ajanslarına düştü.
Böylece, Çankaya Köşkü'ndeki randevu açıklandıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.
Çiçek ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmesi sürpriz zirve olarak değerlendirilmişti.
Başbakan yurtdışında olduğu için vekalet görevi Cemil Çiçek'te bulunuyor.
'Paşalar, kendisine toplu istifa edeceklerini söyledi' iddiası
Bazı haber organlarında yer alan o haber şöyle:
'Balyoz
Darbe Planı'na karıştıkları gerekçesiyle 17 generalin de arasında
bulunduğu 47 kişinin gözaltına alıması dolayısıyla gerilimli anlar
yaşayan Ankara, dün (22 Şubat 2010) öğleden sonra ortaya atılan bir
dedikoduyla da çalkalandı.
Bir internet sitesi tarafından "Bir
Başbakan Yardımcısı Genelkurmay'a gitti; Paşalar kendisine toplu istifa
edeceklerini söyledi" iddiası yayınlanınca gözler askerle arası en
yakın olan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'e yöneldi. Çiçek, Meclis'te
gazetecilerle köşe kapmaca oynayınca medyanın söylentiye ilgisi daha da
yükseldi. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın odasına çıkıp gözlerden
uzaklaşan Çiçek, önce Anadolu Ajansı aracılığıyla bir açıklamada
bulunmayı kararlaştırdı.
Çiçek'ten demeç almak üzere ajanstan
bir muhabir AKP Grubu'na giderek bir süre bekledi. Ancak Çiçek'in
açıklama yapmaktan son anda vazgeçmesi kulislerdeki merakın daha da
artmasına yol açtı.
'Neden üzerime alınayım ki?'
Çiçek'in
yakın çevresine internet sitesinde dile getirilen iddiada herhangi bir
isimden bahsedilmediğini sadece 'Bir Başbakan Yardımcısı' denildiğini
anımsatıp, 'Neden bunu ben üstüme alınıp açıklama yapayım ki? Bu
hükümette tek Başbakan Yardımcısı ben miyim?' diyerek açıklamadan
vazgeçtiği bildirildi.
Ancak Ankara kulislerine yayılan iddia
hem iktidar partisi cephesinde hem de muhalefette dün (22 Şubat 2010)
hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı.