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Paşalar rencide edilmesin talebi

Orgeneral Başbuğ, Gül ve Erdoğan ile görüşmesinde, Ergenekon kapsamında gözaltına alınan generallerin rencide edilmemesini istedi.

09 Ocak 2009 02:00

Orgeneral Başbuğ, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Ergenekon kapsamında gözaltına alınan generallerin rencide edilmemesini istedi.

Genelkurmay Karargahı’nda önceki gece yapılan 6 saatlik toplantının ardından dün Orgeneral İlker Başbuğ’un makam aracı güzergahını bir anda değiştirdi. Dün, saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile haftalık olağan görüşmesini yapacak olan Başbuğ'un makam aracı, Köşk'ün 1 nolu şeref kapısı yerine, hemen karşısındaki Başbakanlık Konutu'na yöneldi. Orgeneral Başbuğ ile Başbakan Erdoğan'ın sürpriz görüşmesi 15.35'e kadar yani 1 saat 20 dakika sürdü.

Ardından Orgeneral İlker Başbuğ'un makam aracı Çankaya Köşkü’ne geçti. Başbuğ'un Gül ile yaptığı görüşmenin olağan haftalık görüşme olduğu açıklandı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Orgeneral Başbuğ ve komutanlar, Genelkurmay Karargahı’nda önceki gün yapılan 6 saatlik toplantıda, Ergenekon soruşturmasında izlenen yönteme ilişkin kaygılarını hükümete iletme kararı aldı. Orgeneral İlker Başbuğ, Erdoğan ve Gül’ü ziyaretinde, emekli paşalara daha hassas davranılması yönündeki isteklerini iletti.

Sızan haberlere göre Orgeneral Başbuğ, TSK adına Gül ve Erdoğan’a şu talepleri aktardı:

- Askerler bu şekilde gözaltına alınmamalı.
- İfade vermek üzere davet edilmeli.
- Emekli generallerin gözaltına alınması şık değil.
- Suçu olan yargılansın ama suçsuz olan bırakılsın.
- Hurşit Tolon ile Yener Eruygur’a yurtdışı yasağı getirilsin, tutuksuz yargılansın.

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