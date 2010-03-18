Paşalar komisyonla görüşmek istemedi

T24 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ergenekon ve Balyoz operasyonları kapsamında tutuklanan ve Hasdal Askeri Cezaevi’nde yatan muvazzaf general ve amirallerce protesto edildi.



Generaller, koğuş kapılarını kapatarak komisyonla görüşmedi.



Askeri cezaevlerini incelemek üzere komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, dün Üskül başkanlığında Hasdal Askeri Cezaevi’ni ziyaret etti. Bugüne kadar gittikleri her cezaevinde istedikleri tutuklu ve hükümlülerle görüşen komisyon, bu kez Ergenekon ve Balyoz operasyonu kapsamında tutuklu general ve subayların protestosu ile karşılaştı.





Görüşeceğimiz bir şey yok



Generaller ve ile çok sayıda üst düzey subayın “konuşacağımız bir şey yok” diyerek protesto etmesi komisyonu şoka uğrattı. Balyoz kapsamında tutuklu olan tümgeneraller İhsan Balabanlı ve Bekir Memiş, tümamiraller Semih Çetin, Ramazan Cem Gürdeniz ile tuğamiraller Aziz Çakmak ve Turgay Erdağ, koğuş kapılarını dahi açmadılar. Komutanlar cezaevi yöneticilerine “görüşeceğimiz birşey yok” mesajı göndererek, komisyon üyelerinin yanlarına gelmesini istemediler. Erat koğuşundaki incelemeden sonra subay koğuşuna geçmek isteyen komisyon, 3 albay tarafından karşılandı. Diğer subayların odalarına çekilmesi üzerine komisyon üyeleri “arkadaşlarınız rahatsız mı oldular” diye sordu. Albaylar ise “Sizi protesto ediyorlar. Biz de kişisel düşüncelerimizi açıklamak için buradayız” yanıtını verdi. Bazı tutukluların, söyleyeceklerinin ileride aleyhlerinde delil olarak kullanılabileceği endişesiyle görüşmeyi reddettiği öğrenildi. Endişelerini dile getiren albaylar da ısrarla “Ne olur bizimle temaslarınızı basına anlatırken adımızı ifşa etmeyin. Haksızlığa uğradık, daha büyük haksızlığa uğrayabiliriz” dedi.



Balyoz operasyonu kapsamında “cami bombalayacağı” iddiasıyla tutuklanan Konya İl Jandarma Alay Komutanı Özçoban da, “Lise öğrencisi oğlum lisede okuyor, Konya’da okula gönderemiyorum. Konya gibi bir yerde ‘camileri bombalayan adamın oğlu’ olarak nasıl okula gidecek?” ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen bir kurmay subay ise, savcıların tutuklanan her subaya ısrarla Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın’ın da tutuklanacağını söylediklerini öne sürdü.







