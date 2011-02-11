Paşalar dahil 163 Balyoz sanığına tutuklama kararı

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Balyoz savcısı 186 kişinin tutukluluğunu istedi

Balyoz Planı davasının 13’üncü duruşmasında 163 sanığın tutuklanmasına karar verildi. Tutuklananlar arasında Deniz Kuvvetleri eski Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına da bulunuyor. Ayrıca1’inci Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 29 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Tutuklanan korgeneral ve koramirallerin, kendilerinden bir üst rütbeli askerlere teslim olabileceklerini söyledikleri bu yüzden işlemlerin uzadığı iddia edildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Muvazzaf ve emekli 196 askerin tutuksuz yargılandığı "Balyoz Planı" davasında aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri, emekli Korgeneral Engin Alan’ın da aralarında bulunduğu 163 emekli ve muvazzaf askerin tutuklanmasına karar verildi.





29 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Duruşmaya katılan 133 emekli ve muvazzaf asker tutuklandı. Aralarında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli orgeneral Ergin Saygun ve Korgeneral Nejat Bek’in de aralarında bulunduğu 29 asker hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Tutuklama kararının başka davadan tutuklu ve duruşmada bulunmayan Albay Dursun Çiçek’in yüzüne okunması kararlaştırıldı.





DOSYAYI POLİS HAZIRLAMIŞ



167 sanığın katıldığı duruşmada emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına’nın avukatı Kazım Yiğit Akalın, “Gölcük’te bulunan 43 klasör belge arasındaki ‘Balyoz Darbe Planı’ Reşat Polat adlı bir polis tarafından yazılmıştır. 1’inci klasörün içindeki Ergin Saygun klasöründen sonra ‘iddianame ve ekleri’ klasöründeki ‘Balyoz Harekat Planı’ word belgesinin üzerine gelip özelliklere tıklandığınızda 2 Aralık 2010 tarihinde Reşat Polat tarafından kaydedildiği görülüyor. Bu belge, dosyadaki dijital verilerin niye delil olamayacağını gösteriyor” diye konuştu.



Sanıklarından Koramiral Kadir Sağdıç, dijital kayıtların ceza yargılamasında delil olamayacağını savundu. Emekli Korgeneral Engin Alan’ın avukatı Ayhan Nacak’ın, “Balyoz o kadar kötü bir plan ki burada yargılanan bir astsubay bile böyle bir planı hazırlamaz. Bu subay ve astsubaylara hakarettir. Burada TSK yargılanıyor” sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, “Burada yargılanan TSK değil kişilerdir” diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine avukat Nacak, “Burada TSK’da görevli subay ve astsubaylar yargılanıyor. TSK’nın yüzde 15’i burada sanık olduğu için benim şahsi kanaatim burada TSK yargılanıyor” ifadesini kullandı.



Duruşmada taleplerin alınmasının ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, 186 sanığın tutuklanmasını talep etti.





MARŞ OKUDULAR



Üye hakim Ali Efendi Peksak ara kararları okudu. Peksak, 50 generalin de aralarında bulunduğu 163 sanığın "kuvvetli suç şüphesi", "delillerin henüz tam olarak toplanamamış olması", "sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimali " "adli kontrol hükümlerinin suç şüphesi olmayacağı" gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı. Bunun üzerine salonda bulunan sanık yakında "Adalet istiyoruz" diye bağırdı. Daha sonra tutuklanan askerler ve yakınları hep bir ağızdan Harbiye ve Deniz Harp Okulu marşını okudular.





BASIN DIŞARI ÇIKARILDI



Tutuklu yakınlarından bazılar gözyaşlarını tutamayarak fenalaştı. Salondaki tepkiler üzerine Başkan Diken, salona yeteri kadar güvenlik gücü alınarak boşaltılmasını istedi. Daha sonra sonra basın salondan çıkarıldı. Tüm General Gürbüz Kaya, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, Tümgeneral Halil Helvacıoğlu bulunuyor. Emekli orgeneraller Çetin Doğan, Ergin Saygun, Korgeneral Nejat Berk’in de aralarında bulunduğu 29 asker hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.





GAZETECİ DİLİPAK MÜDAHİL OLDU



Mahkeme ayrıca gazeteci Abdurrahman Dilipak, Hamza Türkmen Rıdvan Kaya, Abdurrahman Koçoğlu Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ile Hukukçular Derneği’nin suçlamadan doğrudan zarar görme ihtimalleri nedeniyle davaya müdahil olma taleplerini kabul etti

Mahkeme duruşmayı 14 - 15, 17 - 18, 21 - 22 ve 24 - 25 Mart tarihlerinde Silivri ’de görülmesine karar verdi.





'BİZİ ÜST RÜTBELİ GENERAL TESLİM ALABİLİR'



Tutuklanan korgeneral ve koramiraller, kendilerinden bir üst rütbeli askerlere teslim olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Korgeneral ve koramiral rütbesindeki sanıkların, kendilerini ancak bir üst rütbeli generalin teslim alabileceğini belirterek duruşma salonuna girerken aldıkları sanık kimliklerini reddettikleri öğrenildi. Askeri İç Hizmet ve Askeri Ceza Kanunları gereği kendilerinden bir üst rütbeli askerlerin teslim alabileceklerini söyleyen askerler duruşma salonuna girerken aldıkları sanık kimliklerini vermeyi reddettikleri öğrenildi. Bu yüzden işlemler hemen tamamlanamadı.





SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER



Aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın da bulunduğu emekli askerler sağlık kontrolü için Silivri Devlet Hastanesi'ne sevkedildi.





HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILANLAR



“Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak, Süha Tanyeri, Bülent Tunçay, Mehmet Kemal Gönüldaş, Orkun Gökalp, Mustafa Kemal Tutkun, Gürbüz Kaya, Mustafa Çalış, Nurettin Işık, Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat Tulga, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Ahmet Yavuz, Ahmet Küçükşahin, Recai Elmaz, Erdal Akyazan, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can, Ahmet Topdağı, Cemal Candan, Fatih Altun, Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Kaya Varol, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Mehmet Yoleri, Namık Koç, Fuat Pakdil, Behçet Alper Güney, Metin Yavuz Yalçın, Yurdaer Olcan, İhsan Balabanlı, Emin Küçükkılıç, Kasım Erdem, Kemal Dinçer, İkrami Özturan, Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Doğan Fatih Küçük, Dursun Tolga Kaplama, Doğan Temel, Hayri Güner, Mehmet Fikri Karadağ, Hasan Hakan Dereli, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar, Zafer Karataş, Aytekin Candemir, Nihat Özkan, Sırrı Yılmaz, Barboros Kasar, Soydan Görgülü, İsmet Kışla, Abdullah Dalay, Lütfü Sancar, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Engin Baykal, Özer Karabulut, Mehmet Otuzbiroğlu, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Kadir Sağdıç, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Turgay Erdağ, Taylan Çakır, Ayhan Gedik, Ahmet Türkmen, Mehmet Fatih İlğar, Cem Aziz Çakmak, Muharrem Nuri Alacalı, Ali Semih Çetin, Şafak Duruer, Utku Arslan, Ümit Özcan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Erkek, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Ercan İrençin, Mustafa Karasabun, Bora Serdar, Levent Görgeç, Dora Sungunay, Yaşar Barbaros, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk Doğan, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Taner Balkış, Abdullah Gavremoğlu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Cemal Temizöz, Bulut Ömer Mimiroğlu, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Mustafa Koç, Kahraman Dikmen, Yusuf Kelleli, Hüseyin Polatsoy, Hüseyin Topuz, Murat Özçelik, Ali Aydın, Ahmet Tuncer, Gökhan Kiloğlu, Halil Helvacıoğlu, Kubilay Aktaş, Mehmet Ulutaş, Memiş Yüksel Yalçın, Suat Aytın, Yüksel Gürcan ve Taner Gül.”





YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR



Mahkeme Heyeti, aynı gerekçelerle, CMK'nın 98 ve 199. maddeleri gereğince sanıklardan “Çetin Doğan, Ergin Saygun, Nejat Bek, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Gökhan Murat Üstündağ, Harun Özdemir, Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Recep Rıfkı Durusoy, Hamdi Poyraz, Hasan Nurgören, Murat Ataç, Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Mehmet Ferhat Çolpan, Nihat Altunbulak, İbrahim Koray Özyurt, Soner Polat, Meftun Hıraca, Hanifi Yıldırım, Ali Demir, Mustafa Önsel, Erdinç Atik ve Abdurrahman Başbuğ” hakkında da yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.



Heyet, başka suçtan tutuklu olan Dursun Çiçek'in ise hakkında tutuklama kararı verilmek üzere CMK'nın 146/1 maddesi uyarınca mesai saatleri içerisinde mahkemelerinde hazır edilmesi için hakkında ihzar müzekkeresi çıkarılmasına, ihzar müzekkeresinde Çiçek'in Beşiktaş'taki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonunda hazır bulundurulmasının bildirilmesine karar verdi.



Davanın bir sonraki duruşması 14 Mart'ta yapılacak.





BALYOZ DAVASI, NASIL BAŞLADI?



Çetin Doğan iddialara ‘Harp oyunu’demişti



Taraf gazetesi, 20 Ocak 2009’da altında 24 generalin imzası bulunduğu iddia edilen “Balyoz Güvenlik Harekatı Planı” adıyla “yeni bir darbe planı” yayımladı. Gazetenin iddiasına göre; Ak Parti’nin 2002’de iktidara gelmesiyle 2002’nin sonunda başlanıp, 2003’de tamamlanan yaklaşık 5 bin sayfalık darbe planı dönemin 1. Ordu Komutanı olan ve 2004’te emekliye ayrılan Orgeneral Çetin Doğan önderliğinde hazırlandı. Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraj kod adlı eylem planlarından oluşan ‘Balyoz’; Fatih ve Beyazıt camilerinin bombalanması gibi iddialar da içeriyordu. Doğan, iddiaları reddederek “bunun bir harp oyunu” olduğunu söyledi. Taraf’ta seri halde yayınlanan darbe hazırlıkları arasında, darbe sırasında gözaltına alınacak ve yararlanılacak gazeteciler listesi, 200 bin kişinin tutuklanması ve darbeye direnecek kişilerin stadyumlarda toplanması, darbe hükümeti kurulması gibi çarpıcı iddialar yer aldı.





Çarşaf ve Sakal



Dört aşamalı ‘Balyoz’un en sarsıcı bölümlerini, ‘Çarşaf’ ve ‘Sakal’ kod adlı planlar oluşturuyor. Bu planlarda, darbe ortamı yaratmak amacıyla Fatih ve Beyazıt camilerinin Cuma günü bombalanması iddiaları yer alıyor. Planlar içinde saldırıların ayrıntılarının yer aldığı krokiler de bulunuyor.





Yunanistan’la gerginlik



Balyoz Harekat Planının önemli bir adımını da Yunanistan’la Türkiye arasında gerilim ve savaş ortamı oluşturularak, darbenin gerçekleştirilebilmesi için olağanüstü hal ve sıkıyönetim şartlarının getirilmesi oluşturuyor. Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Özden Örnek imzalı olduğu öne sürülen Suga Eylem Planı’nda Deniz Kuvvetleri tarafından Yunanistan’ın taciz edilmesi amaçlanıyordu.





Fransızca Fırtına



Oraj Eylem Planı’nda, Yunanistan ile gerilimin tırmandırılması amacıyla, bir Türk jetinin Hava Kuvvetleri unsurlarınca düşürülerek suni kriz ortamı oluşturulması, bu kriz ortamında da İstanbul’daki Hava Müzesi’nin sakallı ve cüppeli şahıslar tarafından basılması planlanmıştı. Emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına’nın imzasını taşıyan Oraj Eylem Planı halkın desteğini sağlamayı amaçlıyordu. Oraj kelimesinin Fransızca’da ‘Fırtına’ anlamına gelmesi dikkat çekiyor.





Doğan yalanladı



‘Balyoz’la ilgili iddiaları yalanlayan emekli Orgeneral Çetin Doğan, bunların harp oyunu olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklamada, “1. Ordu Komutanlığı tarafından 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen Plan Seminerine ilişkin çeşitli iddialar ve değerlendirmeler medyada yer almaktadır. İddiaları, aklı ve vicdanı olan hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir” denilmişti.





Belgeler bavulla savcılığa verildi



Taraf gazetesi, Balyoz Harekat Planı adı altında darbe planının yapıldığı haberlerini belgeleriyle birlikte 20-29 Ocak 2010 tarihleri arasında yazı dizisi olarak yayımladı. Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu haber yaptıkları bu belge ve dokümanları bir bavul ve 4 CD halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 21 Ocak 2010 günü getirdi. Baransu elindeki evrakları vermek için Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne iki sivil polis aracıyla gelerek, bir valiz içerisinde bulunan belgeleri, soruşturmayı yürüten savcılar Bilal Bayraktar, Mehmet Berk ve Ali Haydar’a teslim etmişti.





