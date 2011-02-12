-PAŞALAR CEZAEVİNDE İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının dünkü duruşmasında haklarında tutuklama kararı verilen emekli asker sanıklar, Silivri Cezaevine konuldu. Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in de bulunduğu emekli asker sanıklar, saat 00.30 sıralarında sağlık kontrolü için Silivri Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolleri yaklaşık 5 saatte tamamlanan emekli asker sanıklar, daha sonra Silivri Cezaevine gönderildi.