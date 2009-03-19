'Paşalar Balbay'ın liderliğinde mutabık'

Ergenekon sanığı Engin Aydın’ın savcılık ifadesine göre, kendisini arayan eski TRT Genel Müdürü Yücel Yener, aralarında general ve paşaların da bulunduğu bir topluluğun Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Mustafa Balbay’ın liderliği üzerinde uzlaştığını haber veriyor



Engin, ifadesinde, “Söz konusu olan Balbay’ın yeni bir parti kurması, mevcut Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne katılması veya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir hareket başlatmasıdır” diyor.



Ergenekon’da en sıcak konulardan biri Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen ve darbe planlarını içeren günlükler. ‘Ergenekon’ kapsamında tutuklanıp daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen emekli bürokrat Engin Aydın’ın savcılık ifadelerinde de Mustafa Balbay’ın adı ‘lider’ olarak geçiyor.



10 Ocak 2009’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 26 sayfalık ifade veren Aydın’a savcı eski TRT Genel Müdürü Yücel Yener ile yaptığı bir telefon görüşmesini soruyor. İkili arasında 12 Eylül 2008’de yapılan telefon görüşmesinde gazeteci Mustafa Balbay’a ilişkin şu diyaloglar geçiyor:



Yener: Abi burada üç tane general var, üç paşa, bir albay, doktor üç-dört kişi de. Balbay üzerinde tam mutabıkız. Aynen çok desteklediler fikrimizi.

Aydın: İyi o zaman ben yarın uğrayacağım ona.

Yener: Valla ‘süper olur’ dediler. Onun tasına sermaye bulalım, çıksın gelsin. Türkiye’yi gezecekse biz de yanında gezeriz.

Aydın: Tamam bu ona büyük bir moral olur, söyleyeyim ona.

Yener: Müthiş destek var.

Aydın: Yani bir şeyler olacak zaten o noktaya gelindi artık bir yerden patlayacaktı.

Yener: Ya bu işin öncülüğünü biz ikimiz yapmış olalım abi.

Aydın: Öyle abi öyle, bu iş de bize düşer abi.



Savcı Nihat Taşkın, bu diyalog üzerine Engin Aydın’a, “Yener’in birlikte olduğunu belirttiği askeri şahıslar kimlerdir ve hangi projeyle ilgili olarak Mustafa Balbay üzerinde mutabık kalınmıştır” sorusunu yöneltti.



Aydın, bu soruya şu yanıtı verdi: “Sosyal demokratların birleştirilmesi için genç ve dinamik bir kişinin öncülük etmesinden hep bahsedilir. Yener, eski TRT Genel Müdürü’dür. Bodrum’da yazlık arkadaşları olan askeri kişilerle görüşmesinde Balbay’ın bu misyonu üstlenebileceğini konuşmuşlar. Bu konuyu bana söyledi. Görüştüğü kişilerin kim olduğunu bilmiyorum. Ben de destek verdim. Söz konusu olan Mustafa Balbay’ın yeni bir parti kurması, mevcut Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ne katılması veya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir hareket başlatmasıdır.”



Aydın bazı gazeteci ve paşaların destek için CHP?lideri Baykal ile görüştüklerini ancak destek alamadıklarını öne sürüyor.

