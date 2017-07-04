Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu bugün trafiğe açılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy kesimi işi kapsamında yapılan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun trafiğe açılması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylandı.



Otoyolun bu kesiminde bugünden itibaren trafik akışı sağlanacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

Asgari hız 40 km

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.



Karayolunun bu kesiminde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak kapsamında tutuldu. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.



Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin alınacak.

İşletmesi üstlenici firmada

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun yapımı, bakımı ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.