Paşa'dan Gençlerbirliği'ne farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Maçın 4. dakikasında sol kanattan Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan topa hareketlenen Veysel Sarı, Aydın Karabulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Titi, meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi: 1-0

13. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılan Tunay Torun, meşin yuvarlağı kale sahası sol çaprazına ortaladı. Adem Büyük müsait durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

16. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Hızlı gelişen atakta topla hareketlenen Pavelka, meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında bulunan Koita'ya verdi. Koita'nın düzelterek yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf'tan dönen topu Pavelka kafayla ağlara gönderdi: 3-0

34. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahası sol çaprazında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. 37. dakikada Serdar Gürler'in uzaktan sert şutunda kaleci Ramazan Köse, topu köşeden kornere çeldi. Kasımpaşa soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında farkı indirmek için Kasımpaşa kalesinde pozisyonlar arayan Gençlerbirliği, zaman zaman kalesinde açıklar verdi. Maçın 74. dakikasında Fode Koita, kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Gençlerbirliği Tokelo Rantie ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. 26 yaşındaki forvetin vuruşunda günün başarılı ismi Ramazan bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın 82. dakikasında Gençlerbirliği savunma oyuncusu Orhan Şam, Kasımpaşa atağını elle kesince maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli defans oyuncusu maçın 3. dakikasında gmördüğü kart nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği karşılaşmasının kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 21'e çıkartırken, Gençlerbilirği ise 22 puanda kaldı.

