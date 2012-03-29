Paşabahçe'deki Tekel arazisini Torunlar GYO 355 milyon liraya aldı

Boğaza sıfır ender satışa çıkan geniş arazilerden olan Paşabahçe'deki Tekel eski fabrikasının arazisi için çıkılan ihale sonuçlandı. 320 milyon TL ile başlayan açık artırmada, en yüksek teklifi Torunlar GYO 355 milyon liralık teklifle aldı.

İstanbul Beykoz'daki Paşabahçe Mahallesi'nde Tekel'e ait eski içki fabrikasında bulunan taşınmazlar ve üzerindeki binaların satışı ile iskele-rıhtım ve dolgu alanının 49 yıllık kullanma izninin devri için açılan ihale gerçekleşti. Gayrimenkul AŞ'ye ait Paşabahçe eski içki fabrikasının nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 355 milyon lirayla Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ verdi.

İhalenin birinci turunda en yüksek teklif 276 milyon TL olurken, birinci elemeli turda en yüksek teklif 300 milyon TL'ye çıktı. Fernas İnşaat, birinci elemeli tur sonunda Özyazıcı İnşaat ise ikinci elemeli turda elendi. Asitane Gayrimenkul ise 320 bin TL ile başlayan açık artırmanın altıncı turunda çekildiğini açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), hafta başında yaptığı açıklamada; ihale için Özyazıcı İnşaat Elektrik, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Fernas İnşaat, Asitane Gayrimenkul Geliştirme ve Turizm ile Siyahkalem Mühendislik'in teklif verdiğini belirtmişti.



İhalenin geçmişi



Tekel'in Paşabahçe Fabrikası daha önce 2010'da ihaleye çıkarılmıştı. O dönemde en yüksek teklifi 303 milyon lira ile sürpriz bir isim olan Adanalı As-Asya firmasi vermişti. Ancak As-Asya ÖİB'den 2 kez süre uzatımı almasına karşın tutarı yatıramamış ve ihale de iptal olmuştu. O dönemde çıkan haberlerde, As-Asya'nın ihaleyi kazandıktan sonra Tekel Fabrikası arazisini 375 milyon liraya el altından satışa çıkardığı yazılmıştı.