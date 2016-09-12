Paşa, sahiplerini yangından kurtardı

Antalya’da evde yangın çıktığı esnada havlayan ‘Paşa’ isimli Cocker cinsi köpek, 4 kişilik aileyi uyandırarak yangından kurtulmalarını sağladı.

Ajanimo’nun haberine göre, yangın sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Caddesi üzerindeki 5 katlı Kanarya Apartmanı’nın 3’ncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, emekli İbrahim-Seher Tabanlı çifti ve iki kızının yaşadığı evde sabah saatlerinde aile uykudayken dumanlar yükselmeye başladı. Evin salonunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada, Tabanlı ailesinin evde beslediği 3 yaşındaki cocker cinsi Paşa isimli köpekleri havlamaya başladı. Paşa’nın sürekli havlamasına dayanamayan Seher Tabanlı gözünü açtığında salonun alevler içinde olduğunu gördü. Duman altında odalarında uyuyan kızlarını ve eşini uyandıran Seher Tabanlı ve ailesi güçlükle kendilerini dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi yangını kısa sürede söndürdü. Klimanın elektrik sisteminden çıkan yangın sonucu evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tabanlı ailesinin yakın arkadaşı Selvi Belge, “Sabah erkenden ev ateşlenmiş. Yangın çıktı. Ailenin hepsi uyuyordu ve köpek havlamasına uyandılar. Bir bakıyorlar ev alevler içinde. Eğer köpek uyandırmasaydı arkadaşlarım bugün hayatlarını kaybetmiş olabilirdi. 4 kişilik aile yok olabilirdi. Ailenin tüm birikimleri evle birlikte yandı. Düğünleri de vardı yakında bayram öncesi kötü oldu” dedi.

Belge, evde köpek besleyenleri şikayet eden ve tepki gösterenlere Paşa’nın bir aileyi kurtarmasının en güzel örneği olduğunun altını çizdi. Ayrıca evin temizlenmesi ve diğer konularda belediyeden yardım bekledikleri kaydedildi.

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