T24 LogoT24 Logo
Spor

Partizan'dan 'milli' davet

Fenerbahçe’nin rakibi Partizan Belgrade, Milli Takım’la Pekin’de bulunan Tosiç ve Fejsa'yı geri çağırdı.

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Partizan basın sözcüsü Marko Vjetrovic yaptığı açıklamada iki oyuncuya ihtiyaçları olduğu için böyle bir karar aldıklarını söylerken teknik direktör Slavisa Jokanoviç orta saha elemanlarını ilk baştan beri milli takıma vermek istemediklerini açıkladı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) birkaç gün önce kulüplerin oyuncularını olimpiyata yollamama hakkı olduğu yönünde bir karar belirtmişti.

Bu arada MTK’nın Fenerbahçe’ye 5-0 yenilmesinin yankıları Macar basınında devam ediyor. Spor gazetesi Nemzetisport, ilk sayfasına teknik direktörü Jozsef Garami’nin resmini koyarak, ‘Ülkemizde rahat şampiyon MTK, Avrupa’da hayal kurabilir’ başlığı atarken, iç sayfalarda “Bir Macar takımını yine rezil ettiler” ifadesinu kullandı. Gazete Fenerbahçe’nin Devler Ligi’nde en az yarı final oynayacağını da iddia etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24