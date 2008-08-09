Partizan'dan 'milli' davet

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Partizan basın sözcüsü Marko Vjetrovic yaptığı açıklamada iki oyuncuya ihtiyaçları olduğu için böyle bir karar aldıklarını söylerken teknik direktör Slavisa Jokanoviç orta saha elemanlarını ilk baştan beri milli takıma vermek istemediklerini açıkladı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) birkaç gün önce kulüplerin oyuncularını olimpiyata yollamama hakkı olduğu yönünde bir karar belirtmişti.



Bu arada MTK’nın Fenerbahçe’ye 5-0 yenilmesinin yankıları Macar basınında devam ediyor. Spor gazetesi Nemzetisport, ilk sayfasına teknik direktörü Jozsef Garami’nin resmini koyarak, ‘Ülkemizde rahat şampiyon MTK, Avrupa’da hayal kurabilir’ başlığı atarken, iç sayfalarda “Bir Macar takımını yine rezil ettiler” ifadesinu kullandı. Gazete Fenerbahçe’nin Devler Ligi’nde en az yarı final oynayacağını da iddia etti.