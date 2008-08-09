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Partizan'a bileniyorlar

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, 13 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmanın haz&#

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-


Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, 13 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabahki antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbolcuların, 1 günlük iznin ardından Samandıra Tesisleri'nde ve basına kapalı olan gerçekleşen antrenmanlarında, kondisyoner Carlos Cascallana'nın yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki takım halinde kademeli koşu, daha sonra da orta alanda yine iki takım halinde top çalma ve kontrollü pasa yönelik bir çalışma yaptıkları bildirildi.
Sakatlıkları süren Deniz Barış ile Ali Bilgin'in fizyoterapist eşliğinde, kalecilerin de antrenör Angel Ferez yönetiminde üst sahada takımdan ayrı çalıştıkları ifade edildi.

Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Kezman ile Deivid, Vederson ve Tümer'in antrenmana katılmadıkları kaydedildi. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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