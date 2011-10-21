-Partizan mt:s: 73 - Anadolu Efes: 84 BELGRAD (A.A) - 20.10.2011 - Basketbolda, yeni ismiyle THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını oynayan Anadolu Efes, (C) Grubu ilk karşılaşmasında deplasmanda Sırbistan'ın Partizan mt:s takımını 84-73 mağlup etti. Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde son 16'da deplasmanda mağlup ettiği rakibi karşısında maça iyi başlarken, ilk dakikalarda taraftarının da desteğini alarak oyuna ağırlığını koymaya çalışan rakibine engel oldu. Kinsey, Ersan, Ermal ve Kerem Tunçeri'nin basketleriyle oyundan kopmayan temsilcimiz, özellikle pota altından etkili oldu. Dış şutlarda da isabet sağlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 15-14 önde geçti. Anadolu Efes, ilerleyen dakikalarda ise hücumda hata yapmaya başladı. Bundan faydalanan ev sahibi ekip, etkili olup öne geçti. Ancak, Vujacic'in üç sayılık basketi ve son saniyelerde Ersan İlyasova'nın sayılarıyla Anadolu Efes, ilk periyodu sadece 1 sayıyla (28-27) geride kapattı. İkinci periyoda Ilievski ve Kinsey'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, rakibin etkili oyun kurucusu Law'ı Sinan ile durdurmaya çalıştı. Karşılıklı basketlerle geçen oyunda Anadolu Efes, özellikle pota altında Pekovic'i savunmakta zorlandı. Ev sahibi ekipte İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımından iki gün önce transfer edilen Macvan da pota altını kapatınca, Partizan mt:s, farkı 15. dakikada 7 sayıya kadar çıkardı: 40-33 Ancak, Savanovic'in dış atışlardan bulduğu basketlerle oyuna yeniden ortak olan lacivert-beyazlılar, devrenin bitimine 2,45 saniye kala skoru 42-40'a getirdi. Kerem ve Kinsey'in mükemmel oyunu ile son 2 dakikada etkili olan Anadolu Efes, devreyi 48-45 önde tamamlamasını bildi. İlk yarıda Kerem Tunçeri takımını iyi yönetirken, Vujacic ise 2. periyottaki skorer oyunu ile 12 sayı buldu. Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da sıkıntılı başlarken, maçta yaklaşık 4 dakika sayı olmadı. Devrenin ilk sayılarını Kinsey'in 3 sayılık basketiyle bulan Anadolu Efes, farkı 6 sayıya çıkardı: 45-51. Bu dakikadan sonra rakibin yaptığı hataları iyi değerlendiren Türk temsilcisi, 25. dakikada, maçtaki bu ana kadar olan en büyük farkı yakaladı: 56-45. Bu anlarda pota altında Ersan İlyasova adeta harikalar yaratırken, çok sayıda top çalan Anadolu Efes, periyodun bitimine 1,05 dakika kala farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 66-49. Temsilcimiz sadece 6 sayı yediği 3. periyotu 20 sayıyla tamamladı ve son bölüme 68-51 önde girdi. Son periyotta Anadolu Efes'de Ermal 5 faule ulaşıp kısa sürede oyundan çıkarken, Batista ve Vujacic de 4 faule yükseldi. Hücumda zorlanmaya başlayan ve pota altında 4 faulle oynamasına rağmen güçlü fiziğiyle sayılar bulan Pekovic'i durduramayan Anadolu Efes, buna rağmen Kinsey'in basketleriyle rakibini yanına yaklaştırmadı. 36. dakika 80-66 temsilcimizin üstünlüğüyle geçilirken, Partizan mt:s son 3 dakikada taraftarının da yoğun baskısıyla maça ortak olmaya çalıştı. Ancak, Anadolu Efes Kinsey'in son bölümdeki muhteşem oyunuyla maçtan 84-73 galip ayrılarak, THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Maçta 18 sayı atıp, 4 blok yapan Kinsey, Anadolu Efes'de maçın kahramanı olurken, Savanovic de 17 sayı, 3 ribaund ile iyi bir basketbol ortaya koydu. -Hain saldırı nedeniyle siyah kurdele taktılar- Anadolu Efesli oyuncular, Hakkari ve Bitlis'te yapılan hain saldırılarda şehit olan güvenlik güçleri için maçta siyah kurdele taktılar. Lacivert-beyazlı takım oyuncuları, Partizan maçında yakalarındaki siyah kurdele ile mücadele ettiler. -Savanovic'e alkış, Ilievski'ye ıslık- Partizanlı taraftarlar, ısınmak için sahaya geldiğinde vatandaşları Vujacic'i alkışladılar. Siyah-beyazlı taraftarlar, Makedon Ilievski'yi ise salona gelişinde ıslıklarla karşıladılar. Partizanlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, 7 bin kişilik Pionir Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurdular. Taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde desteklerken, hakemleri de baskı altına almaya çalıştılar. Bu arada, Efes Pilsen'in 3. periyotta farkı 11 sayıya çıkarmasına sinirlenen ev sahibi taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attılar. 3. periyodun sonunda da sahaya yabancı maddeler yağdıran ev sahibi ekibin taraftarları, oyunun bir süre durmasına neden oldular. Karşılaşmayı, Efes Pilsen'in efsane oyuncularından Petar Naumoski de saha kenarından izledi. Kulüp çalışanları ve bazı oyuncular Makedon oyuncu ile maç öncesinde sohbet ederek hasret giderdiler. -Vujacic sakat elle oynadı- Öte yandan, karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlayan Vujacic'in, el kaslarında problem olmasına rağmen kendi isteğiyle bu mücadelede yer aldığı öğrenildi. Salon: Pionir Hakemler: Guerrino Cerebuch xx (İtalya), Vicente Bulto xx (İspanya), Panagotis Anastopoulos xx (Yunanistan) Partizan mt:s: Law x 6, Lucic xx 6, Milosavijevic xx 10, Cakarevic x, Pekovic xxx 21, Raduljica xx 9, Kecman x, Macvan xx 14, Bozic x, Andusic xx 7, Katic x Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xxx 6, Vujacic xx 14, Kinsey xxx 18, Ersan İlyasova xxx 10, Barac x 2, Ermal xxx 5, Batista xx 7, Sinan xx, Ilievski xx 4, Savanovic xxx 17, Cenk x 1 1. Periyot: 28-27 Devre: 45-48 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 51-68 5 faulle oyundan çıkanlar: 30.59 Ermal, 34.41 Barac (Anadolu Efes), 38.19 Pekovic, 39.33 Raduljica (Partizan mt:s)