Partizan İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi FK Partizan, yarınki rövanş maçı için İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar'ın karşıladığı kafile, polis eskortu eşliğinde İstanbul'da

konaklayacakları Kartal'daki Titanic Otel'e gitti.



Kafileye, havalimanında, konaklayacakları otelin yetkilileri de çiçek verirken, takım uçağında yer alan bazı Sırp taraftarlar, Partizan atkısı açarak kameralara görüntü verdi. Belgrad'taki ilk maçta yer almayan bazı futbolcuların da rövanş için kadroda bulundukları bildirildi.



Fenerbahçeli eski futbolcu ve Sırp ekibin asbaşkanlarından Zoran Mirkovic de kafilede yer aldı.

Mirkovic yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. FK Partizan kafilesi, yarın akşamki maçın ardından İstanbul'dan

ayrılacak.

