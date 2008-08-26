T24 LogoT24 Logo
Spor

Partizan İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi FK Partizan, yarınki rövanş maçı için İstanbul'a geldi

26 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi FK Partizan, yarınki rövanş maçı için İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar'ın karşıladığı kafile, polis eskortu eşliğinde İstanbul'da
konaklayacakları Kartal'daki Titanic Otel'e gitti.

Kafileye, havalimanında, konaklayacakları otelin yetkilileri de çiçek verirken, takım uçağında yer alan bazı Sırp taraftarlar, Partizan atkısı açarak kameralara görüntü verdi. Belgrad'taki ilk maçta yer almayan bazı futbolcuların da rövanş için kadroda bulundukları bildirildi.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve Sırp ekibin asbaşkanlarından Zoran Mirkovic de kafilede yer aldı.
Mirkovic yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. FK Partizan kafilesi, yarın akşamki maçın ardından İstanbul'dan
ayrılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24