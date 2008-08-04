Partizan ihraç edilebilir

Tempo24-



Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarında Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak Sırbistan'ın Partizan Belgrad takımının taraftarlarından dolayı Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilme riski bulunduğu belirtildi. İspanyol basını, Bosna'daki savaş sırasında soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan ve Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi'nde yargılanan Sırp lider Radovan Karadziç'e Partizanlı fanatik taraftarların destek vermesinden dolayı UEFA'nın bu külübe uyarı gönderdiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon UEFA Kupası 1. ön elemesinde Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla yapılan maç sırasında taraftarlarının çıkardığı olaylardan dolayı 1 yıl UEFA maçlarından men cezası alan Partizan'ın yeniden UEFA maçlarından ihraç edilebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından MTK Budapeşte'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne kalması için bir üst turda Partizan-FC İnter Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.