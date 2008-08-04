T24 LogoT24 Logo
Spor

Partizan ihraç edilebilir

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak Partizan takımının taraftarlarından dolayı Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilme riski bulunduğu belirtildi.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarında Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olacak Sırbistan'ın  Partizan Belgrad takımının taraftarlarından dolayı Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilme riski bulunduğu belirtildi.

 

İspanyol basını, Bosna'daki savaş sırasında soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan ve Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi'nde yargılanan Sırp lider Radovan Karadziç'e Partizanlı fanatik taraftarların destek vermesinden dolayı UEFA'nın bu külübe uyarı gönderdiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon UEFA Kupası 1. ön elemesinde Bosna Hersek'in Zrinjski Mostar takımıyla yapılan maç sırasında taraftarlarının çıkardığı olaylardan dolayı 1 yıl UEFA maçlarından men cezası alan Partizan'ın yeniden UEFA maçlarından ihraç edilebileceği belirtiliyor.

 

Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından MTK Budapeşte'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne kalması için bir üst turda Partizan-FC İnter Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24