Partisiz cumhurbaşkanı adayları seçime nasıl hazırlanıyor?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte en az 100 bin seçmen imzasını toplayan kişiler cumhurbaşkanlığına aday olabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında muhalefetin adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken, adaylığını açıklayan Ali Aktaş, Ömer Lütfü Avşar ve Serdar Savaş çalışmalarına başladı.

Ali Aktaş: İktidardan beslenen ayrıcalıklı yüzde 1 için değil; adalet isteyen yüzde 99 için

“İktidardan beslenen ayrıcalıklı yüzde 1 için değil; adalet isteyen yüzde 99 için” sloganıyla ‘Bağımsız’ cumhurbaşkanı aday adaylığını açıklayan isimlerden biri hâlen Saadet Partisi üyesi olan Avukat Ali Aktaş. Gazete Duvar’dan Serkan Alan imzalı habere göre, projelerini söyleyen bir siyaset dili geliştirmek istediğini ve bu nedenle aday olduğunu belirten Aktaş şunları kaydetti:

“Bu adaylığı, bir şeyler söylemenin, farklı görüşleri ifade etmenin, iktidarın da muhalefetin de hatalarını ve doğrularını ifade etmenin yani kitabın ortasından konuşmanın bir yolu olarak görüyorum. Bir siyasi partiye angaje olduğunuz zaman kendi siyasi geçmişinizi eleştiremiyorsunuz. Türkiye seçmeninin önemli bir kısmında ciddi bir özeleştiri arayışı var. Belki buna örnek teşkil edebiliriz. Çok büyük bir başarı iddiasında değilim ama kitabın ortasından konuşabilen yeni bir siyaset anlayışı üretebilen farklı seçeneklerin de olduğunu söyleyebilen bir süreci adaylıkla yönetebileceğimizi düşünüyorum. Umarım başarırız.”

Lütfü Avşar: Anayasayı isterseniz altın harflerle yazın kim uygulayacak?

“Halk İttifakı” sloganını kullanarak cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimlerden bir diğeri Avukat Ömer Lütfü Avşar. Avşar’a göre mevcut seçim yasasıyla ve siyasi partiler kanunuyla Türkiye’nin bir yere gitmediği ortada. Siyaseti, siyasi partiler üzerinden yürütmeyi tercih ettiğini fakat siyasi partilerin içerisindeki yapının iktidar partisinin yapısından farklı olmadığını söyleyen Avşar, ““Siyasi partilerin sürekli önerdiği şey anayasa. İyi bir anayasaya tabii ki ihtiyacımız var. Demokratik, insan haklarını önceleyen vatandaşın haklarını önceleyen bir anayasaya ihtiyacımız var ama isterseniz anayasayı altın harflerle yazın. Kim uygulayacak bunu?” diye sordu. Avşar, “Siyasi partilerde taban tavana hâkim değil ki, tavan tabanını belirliyor ve kendi düşüncesini, tarzını uyguluyor. Seçim kanununa geldiğinizde orada da adalet yok” dedi.

Serdar Savaş: Türkiye erdemli insanlarını bir araya getirmeli

Dr. Serdar Savaş ‘Birleştirici’ cumhurbaşkanı adayı” sloganıyla 6 Temmuz 2020’de adaylığını kamuoyuna duyurdu. Tıp, hukuk, ekonomi gibi alanlarda dört üniversiteden mezun olan Savaş, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye’deki tüm farklı kimliklere rağmen “Türkiye erdemli insanlarını bir araya getirmeli” dediğini ve bu ölçüde çalışmalarını yıllarca sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında ‘Ateş Böcekleri’ adı altında gönüllülerle çalışan, hazırladığı seçim otobüsüyle politikalarını anlatan Serdar Savaş, geçtiğimiz hafta Meclis çatısı altında yer alan tüm muhalefet partilerinin genel başkanlarına hitaben mektup yazdı. Muhalefet liderlerine mektubunda “Arkadaşlar eğer birleşirseniz Türkiye’nin önümüzdeki yüz yılını hazırlayacak bir fırsat var önünüzde. Gelin şu derinlemesine oluşmuş fay hatlarını, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar seküler, bunları ortadan kaldıracak şekilde, HDP’yi de içine alarak bir araya gelin” dediğini belirten Savaş adaylık sürecine dair de formül önerdi.