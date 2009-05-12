Partisinin iktidarı için başbakanlıktan vazgeçti

* Japonya’da ekim ayında yapılacak seçimleri kazanıp 50 yıl sonra iktidara dönmesi beklenen ana muhalefet partisinin lideri, bağış toplama skandalı yüzünden istifa etti.



* İçiro Ozava, koltuğunda kalsa da partisinin seçilme olasılığı vardı. Ama o işi şansa bırakmak istemedi. "Bu seçimleri kazanmak zorundayız" dedi ve gençlerin önünü açtı.



Japonya'da ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri İçiro Ozava, dün parti yönetimiyle görüşüp istifasını açıkladı. Ozava, "Ne olursa olsun seçimi kazanmak zorundayız. Bu yüzden istifa kararı aldım" dedi.



Siyasi yorumculara göre, Ozava’nın partisi, bu istifa sayesinde, 50 yıldır iktidarda olan, fakat ekonomik krizle büyük güç kaybeden Liberal Parti’yi seçimlerde yenebilir. 67 yaşındaki Ozava’nın, partisi anketlerde hálá üç puan farkla birinci görünmesine karşın, halkın sesini dinleyip gençlerin önünü açması övülüyor.



Sekreterine bağış davası



"Müzmin" muhalefet partisi, mart ayında patlak veren skandalla çalkalanmıştı. Ozava’nın sekreterinin, "sicili kabarık" bir inşaat şirketinden 335 bin dolarlık yasadışı bağış aldığı iddia edilmiş ve hakkında dava açılmıştı. Ozava ise, savcıları görevi suistimal ile suçlamış, istifa etmeyeceğini ama ağustos ayında bir durum değerlendirmesi yapacağını söylemişti. Dünkü kararı sürpriz olarak niteleniyor.



’Yok edici’ lakaplı başarılı siyasetçi



"Yok edici" lakaplı kıdemli siyasetçi Ozava, 2007 temmuzunda yapılan parlamento seçimlerinde partisini zirveye taşımış ve meclisin üst kanadında çoğunluğa sahip olmuştu. Skandala kadar, partisi açık ara önde görünüyordu. Skandaldan sonra iktidardaki Liberaller bu farkı eritmişti.



Halkın taleplerine istifasıyla cevap veren Ozava’nın ardından genç bir liderin bulunmasıyla, ekimde tarihi bir seçim sonucu alınabilir. Nitekim Başbakan Taro Aso’nun, "bu istifaya hiç de sevinmediği" söyleniyor.

