"Partili Cumhurbaşkanlığına hayır" cephesi meydanlara iniyor

TBMM’de kabul edilen partili Cumhurbaşkanlığını öngören Anayasa değişikliği için gözler referandum tarihine çevrilirken çeşitli gerekçeleriyle düzenlemeye karşı çıkan ‘hayır’ cephesi meydanlara inmeye hazırlanıyor.

CHP, HDP, Saadet Partisi (SP), Vatan Partisi, Demokrat Parti (DP), MHP ile yolları ayrılan Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yetkilerin tek kişide toplandığı ifade edilen yeni anayasaya karşı ‘Hayır’ cephesinde yerlerini aldı.

“Ülkücü hareket biziz” diyen Ümit Özdağ, Anadolu’da referandum boyunca ‘hayır’ büroları açacaklarına dikkat çekiyor.

‘Hayır’ cephesinin önemli aktörleri T24’e referandum hazırlıkları konusunda ipuçları verirken söz konusu partilerden bir bölümü Anadolu’nun ücra köşelerine kadar gitmeyi planladı. Siyasi partilerin hazırlıkları şöyle:

CHP, sokak sokak örgütlenecek

CHP; il başkanlarını, Parti Meclisi'ni toplayacak. Sokaktan en ücra köşeye kadar örgütlenme yapacak. Vatandaşlarla birebir ve yüz yüze görüşecek şekilde kampanya hazırlıyor. Herkesin sandığa gitmesini isteyecek. Sandık güvenliği de CHP’nin gündeminde.

HDP: Referandum boykotu yok

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, referandum sürecinde izleyecekleri yol haritasını açıkladı. Bilgen, şunları söyledi:

“Hayır tavrımızı bütün platformlarda dillendireceğiz. Bizim açımızdan sokağın, toplumsal kesimlerin, insanların günlük hayatını etkileyecek olması, bu seçime duyarsız kalmaması, sandığa gitmesi gerekmektedir. Bu süreç kararsız kalınacak, dışında kalınacak bir süreç değildir. Bu süreç, herkesin söz söylemesi gereken, aktif olması gereken bir süreçtir.

“Farklı kesimlerle bu süreci tartışıyoruz. Referandum bizim için OHAL’e hayır deme referandumudur. Farklı kesimlerle bir araya geliyoruz. Yuvarlak masa toplantılarımıza başladık. Ayrımcılığa haksızlığa uğrayan bütün gruplarla ortak karar alma toplantılarımızı planlamaya devam edeceğiz.

"Şubat ayının ilk haftalarında 10 gün kadar süren, parti örgütlerimiz aracılığı ile halk toplantıları organize edeceğiz, halkımızla bu süreci tartışacağız. Bu süreçte medya sansürüne karşı sesimizi duyurmanın yollarını birlikte arayacağız.

“'Hayır'ı her yerde dillendireceğiz”

"Bizim hiçbir toplantılarımızda, kurullarımızda boykot alternatifi hiç tartışılmadı, önerilmedi. Kamuoyunda hangi algı yaratılmaya çalışılırsa çalışılsın, spekülasyon yapılamayacak şekilde net bir 'hayır' çalışması yapacağız.”

Vatan Partisi: Perinçek meydanlarda; el ilanları ve paneller

Vatan Partisi'den yapılan açıklama şöyle:

"Referandumda kesinlikle hayır denilecek. Genel Başkan Doğu Perinçek’in zaten çalışmaları başlattığı belirtilirken miting yapması bekleniyor. Merkez Karar Kurumu ayrıca referandum için yol haritası belirleyebileceğine dikkat çekiliyor. Vatan Partisi el ilanları, bildiri, panel ve konferanslarla ‘Hayır’ı anlatacak."

Saadet Partisi: Türkiye değerlendirmesinde ‘hayır’

Saadet Partisi: Parti kaynakları, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun yurt gezileri yaptığını hatırlatıyor. Türkiye ile ilgili kapsamlı değerlendirmelerinde referandumda hayır denildiğine dikkat çekiliyor. Partinin referanduma özgü bir ‘hayır’ kampanyası düzenleyip düzenlemeyeceği henüz belli değil.

“Milli Şeflik dönemine karşı çıkan partiyiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Ertan Küçükay, şunları ifade etti:

"Biz temelde parlamenter sistemi ortadan kaldıran anayasa değişikliğine karşıyız. Kuvvetler ayrılığı bu anayasa değişikliği ile yok ediliyor. Bizim işimiz şahıslarla değil. Biz, Anayasanın özüne bakıyoruz. Bu nedenle kuvvetler ayrımının kaldırılması parlamentonun işlevsiz hale gelmesi, yargı denetiminin tamamen kaldırılması demektir. Bu yaşamsal önemde bir değişikliktir. Meclis’in Marko Paşa yapılmasıdır. Yani, herkesi dinleyen ama sonuca katkısı olmayan Bir Marko Paşa düzenlemesidir bu. Bu demokrasinin özüne aykırı bir düzenlemedir. Biz 2002’den bu yana TBMM’de yokuz. Ama, AKP, CHP, MHP ve diğer partilerden önemli bir farkımız var o da Demokrat Parti (DP) milli şeflik dönemine karşı çıkmış bir partidir. Parlamenter sistemi getiren partiyiz biz. Kuruluş sebebimiz varlık nedenimiz budur. Eğer bir Anayasa değişikliği olacaksa bu daha fazla özgürlük ve demokrasi için olmalı."

Özdağ: Anadolu’da ‘hayır’ büroları açacak

Ümit Özdağ, 'hayır' kampanyası için şunları ifade etti:

Bütün Anadolu’ya gezeceğiz ayrıca tüm Anadolu’da referandum için ‘hayır’ büroları açacağız. Alt yapıyı oluşturacağız. Etkili bir biçimde performans sergileyeceğiz