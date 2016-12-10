Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ne zaman başlayacak?

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan anayasa değişikliği teklifi, 316 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. MHP ile görüşülerek hazırlanan değişiklik teklifinin Meclis'te ve halkoylamasında kabul edilmesi halinde yeni sisteme geçişte Meclis'in erken seçim kararı alıp almaması tayin edici faktör olacak.

Anayasa değişikliği teklifi, partili cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 3 Kasım 2019'da yapılmasını öngörüyor. Bu tarih, genel seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını emreden anayasa hükmüne dayanıyor. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonraki dört yılı izleyen ilk pazar günü 3 Kasım 2019'a tekabül ediyor. Ancak teklifte, Meclis'in erken seçim kararı alması halinde milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı belirtilerek yeni sisteme geçiş için daha erken olası tarihlere de imkân tanınıyor.

Başbakan "2019'a kadar seçim yok" demişti

Başbakan Binali Yıldırım anayasa değişikliği teklifi nedeniyle siyasi belirsizlik olduğu ve referandumun ardından erken seçime gidilebileceği iddialarıyla ilgili olarak "Anayasa değişikliği teklifini referanduma, milletin önüne götüreceğiz. Ondan sonra artık seçim filan yok. 2017'de seçim filan yok, 2018'de yok, 2019'a kadar hiçbir şey yok. İşinize gücünüze bakın kardeşim" demişti.

Erken seçim kararı nasıl alınır,

anayasa ne diyor?

Anayasada erken seçim kararını düzenleyen anayasanın 77. maddesinde şöyle deniyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

Anayasanın 96. maddesi uyarınca TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının (550) en az üçte biri (184) ile toplanıyor. Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar veriyor ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından (139) az olamıyor.