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PARTİLERİN YERLERİ YARIN BELİRLENECEK ANKARA (A.A)

06 Nisan 2011 15:04

-PARTİLERİN YERLERİ YARIN BELİRLENECEK ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Siyasi partilerin, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimde birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla yarın kura çekilecek.      Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen seçim takvimine göre, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılacak kura çekimine, seçime girmeye hak kazanan 27 partinin temsilcileri katılacak.      Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Konferans Salonunda yarın saat 15.00'te yapılacak kura çekiminde, partilerin hangi sıraya göre kura çekecekleri, YSK üyeleri tarafından kurayla belirlenecek. Siyasi parti temsilcileri de bu sıraya göre kura çekerek, partilerinin birleşik oy pusulalarındaki yerlerini belirleyecek. Seçime, ''Adalet ve Kalkınma Partisi, Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Sesi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Partisi, Yeni Parti, Yurt Partisi'' katılıyor. 

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