Partilerin seçim beyannamelerinde LGBTİ hakları ne kadar yer buldu?

1 Kasım seçiminde TBMM'ye gireceği düşünülen 4 parti seçim beyannamelerini açıkladı. HDP ve CHP'nin seçim beyannamesinde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yer bulurken; AKP ve MHP bildirgelerinde LGBTİ haklarına yer vermedi.

KaosGL'de yer alan habere göre, 7 Haziran genel seçimlerinin ardından hükümet kurulamaması üzerine oluşturulan geçici seçim hükümeti ülkeyi seçime taşırken siyasi partiler de seçim bildirgelerini açıkladı.

HDP: LGBTİ’lerin eşit, özgür ve onurlu yaşam hakkı

“İnadına barış, inadına HDP” sloganıyla seçimlere girecek HDP, 7 Haziran seçimlerinde açıkladığı LGBTİ’lere ilişkin politikasını korudu. “LGBTİ’lerin eşit, özgür ve onurlu yaşam hakkı” başlığı altında şu vaatlerde bulunuldu:

“Türkiye halklarını ve bu coğrafyada yaşayan tüm farklılıkları tanıyan yeni bir anayasa, LGBTİ’lerin eşitliğini tesis etmek için de elzemdir. HDP, LGBTİ’lerin tanınma sorununu önemli bir problem olarak görerek eşit yurttaşlığı anayasal güvence altına alacak adımları gerçekleştirecek ve bununla birlikte homofobik ve transfobik toplumsal kültürün dönüşümü yönünde yürütülen mücadeleyi geliştirecek.

“LGBTİ’lerin kendilerine dair söz ve karar sahibi oldukları, örgütlü ve bireysel olarak idari ve siyasi karar mekanizmalarında doğrudan temsil edilebildikleri yerel ve merkezi yönetim yapılanmaları oluşturulacak.

Eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi alanlar başta olmak üzere, tüm yasal mevzuatı LGBTİ’lerin eşit yurttaşlar olduğu kabulü ve saldırılara karşı korunması ilkesiyle kapsamlı biçimde düzenleyerek sosyal eşitsizlikleri giderecek sosyal politikalar hayata geçirilecek.

LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık ve şiddete yönelik ulaşılabilir ve sonuç alıcı mekanizmalar oluşturulacak.”

CHP: Ayrımcılığa karşı kararlı mücadele

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önce Türkiye” başlığını taşıyan seçim bildirgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesini gençlere adadığını açıkladı. CHP, yeni seçim bildirgesinde de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyurdu:

“Yasal düzenlemeler ve yaptırımlar yoluyla, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı tüm ayrımcılıklara karşı kararlı şekilde mücadele edeceğiz.”

CHP’nin “haklar ve özgürlükler siyaseti”ni, demokratik yurttaşlık anlayışının temelini oluşturduğu savunulan bildirgede, “haklar ve özgürlükler siyaseti” şöyle tanımlandı: “Ayrım yapmaksızın tüm yurttaşları etnik, dinsel, sınıfsal ve cinsel tahakküm biçimlerine karşı koruyan, dezavantajlı gruplarla dayanışmayı öngören tek siyaset biçimidir.”

Bildirgenin şehirlere özel kısmında ise CHP; İstanbul’un her dinin, mezhebin, etnik grubun, cinsel yönelimin ve cinsiyetin özgürce yaşadığı bir kent olmasını sağlayacağını söyledi.