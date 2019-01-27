Partilerin pusuladaki yeri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, 31 Mart'taki yerel seçim için partilerin pusulada hangi sıra ile yer alacağını açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilecek kura ile belirlendi.

Buna göre, partiler ve sıraları şöyle:

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. HÜDA-PAR

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi.