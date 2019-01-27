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Partilerin pusuladaki yeri belli oldu

İlk sıra Saadet Partisi'nin...

27 Ocak 2019 14:04

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Sadi Güven, 31 Mart'taki yerel seçim için partilerin pusulada hangi sıra ile yer alacağını açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilecek kura ile belirlendi.

Buna göre, partiler ve sıraları şöyle:

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi 

3. Türkiye Komünist Partisi 

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi 

6. HÜDA-PAR 

7. Cumhuriyet Halk Partisi 

8. Adalet ve Kalkınma Partisi 

9. Demokrat Parti 

10. Milliyetçi Hareket Partisi 

11. İyi Parti 

12. Halkların Demokratik Partisi 

13. Demokratik Sol Parti 

YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi. 

 

 

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