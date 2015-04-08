Partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti

Partiler YSK'ya milletvekili aday listelerini sundu. Seçimlere katılma yeterliliği olan 31 partiden 11'i ise başvuruda bulunmadı.

Seçimlere katılma yeterliliği bulunan 31 partiden 11'i seçimlere girmeme kararı aldı ve listelerini göndermeyerek başvuru yapmadı. Toplam 20 parti başvuruda bulundu. Büyük Birlik Partisi ise, Saadet Partisi çatısı altında seçime gireceklerini açıkladı.

Böylece, seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında yer alacak parti sayısı 19'a düştü. Partilerin oy pusulasındaki yerleri de değişmiş oldu.

Seçime katılmayan partiler

Hür Dava Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Demokratik Gelişim Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Hak ve Adalet Partisi, ÖDP, Genç Parti, İlk Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Türkiye Komünist Partisi

Pusulalardaki yerler değişti

Partilerin pusulalardaki yerleri de değişti. Buna göre, pusulanın 1. sırasında Doğru Yol Partisi yer alırken, daha önce 18. sırada yer alan MHP 10. sıraya, 19. sırada yer alan HDP11. sıraya, 22. sırada yer alan CHP 13. sıraya, 23. sırada yer alan AKP ise 14. sırada yer alacak.

Buna göre oy pusulalarındaki yeni sıralama şöyle olacak:

DYP 1

Millet ve Adalet Partisi 2

Anadolu Partisi 3

Komünist Parti 4

Millet Partisi 5

Merkez Parti 6,

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 7

Halkın Kurtuluşu Partisi 8

Liberal Demokrat Parti 9,

MHP 10,

HDP 11,

BBP ve Saadet Partisi 12,

CHP 13,

AKP 14,

DSP 15,

Yurt Partisi 16,

Demokrat Parti 17,

Vatan Partisi 18,

Bağımsız Türkiye Partisi 19