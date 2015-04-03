7 Haziran'daki milletvekili seçimine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) çekilen kurayla belirlendi.

Kura töreni, YSK Konferans Salonu’nda yapıldı.

Milletvekili Genel Seçimi’ne 31 siyasi parti katılacak.

Kurada şu ana kadar sırasıyla şu partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu:

1-HÜDA-PAR

2- Doğru Yol Partisi

3 - Millet ve Adalet Partisi

4- Anadolu Partisi

5- Halkın Yükselişi Partisi



6-Hak ve Özgürlükler Partisi

7- BBP



8- Komünist Parti



9- Demokratik Gelişim Partisi

10- Muhafazakar Yükseliş Partisi



11- Millet Partisi

13- ÖDP



14- Merkez Parti



15- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

17- Liberal Demokrat Parti

18 - MHP



19- HDP

20- Saadet Partisi



21- Genç Parti

22 - CHP



23- AK Parti



24- Demokratik Sol Parti

25- Yurt Partisi



26- Demokrat Parti

27- İlk Parti

29- Türkiye Komünist Partisi

30- Vatan Partisi

31- Bağımsız Türkiye Partisi