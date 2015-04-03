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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

7 Haziran'daki Milletvekili Genel Seçimi’ne 31 siyasi parti katılacak

03 Nisan 2015 18:55

7 Haziran'daki milletvekili seçimine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) çekilen kurayla belirlendi.

Kura töreni, YSK Konferans Salonu’nda yapıldı.

Milletvekili Genel Seçimi’ne 31 siyasi parti katılacak.

Kurada şu ana kadar sırasıyla şu partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu:

1-HÜDA-PAR

2- Doğru Yol Partisi

3 - Millet ve Adalet Partisi

4- Anadolu Partisi

5- Halkın Yükselişi Partisi

6-Hak ve Özgürlükler Partisi

7- BBP

8- Komünist Parti

9- Demokratik Gelişim Partisi

10- Muhafazakar Yükseliş Partisi

11- Millet Partisi

13- ÖDP

14- Merkez Parti

15- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

17- Liberal Demokrat Parti

18 - MHP

19- HDP

20- Saadet Partisi

21- Genç Parti

22 - CHP

23- AK Parti 

24- Demokratik Sol Parti

25- Yurt Partisi

26- Demokrat Parti

27- İlk Parti

29- Türkiye Komünist Partisi

30- Vatan Partisi

31- Bağımsız Türkiye Partisi

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