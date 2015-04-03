7 Haziran'daki milletvekili seçimine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) çekilen kurayla belirlendi.
Kura töreni, YSK Konferans Salonu’nda yapıldı.
Milletvekili Genel Seçimi’ne 31 siyasi parti katılacak.
Kurada şu ana kadar sırasıyla şu partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu:
1-HÜDA-PAR
2- Doğru Yol Partisi
3 - Millet ve Adalet Partisi
4- Anadolu Partisi
5- Halkın Yükselişi Partisi
6-Hak ve Özgürlükler Partisi
7- BBP
8- Komünist Parti
9- Demokratik Gelişim Partisi
10- Muhafazakar Yükseliş Partisi
11- Millet Partisi
13- ÖDP
14- Merkez Parti
15- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi
17- Liberal Demokrat Parti
18 - MHP
19- HDP
20- Saadet Partisi
21- Genç Parti
22 - CHP
23- AK Parti
24- Demokratik Sol Parti
25- Yurt Partisi
26- Demokrat Parti
27- İlk Parti
29- Türkiye Komünist Partisi
30- Vatan Partisi
31- Bağımsız Türkiye Partisi