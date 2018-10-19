Partilerin ne kadar yardım alacağı netleşti

Bütçe ile birlikte partilerin alacağı yardım netleşti. Hazine, 5 partiye 772.3 milyon liralık yardım yapacak. Yardımda aslan payını 335 milyon lira ile AKP alacak.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM'ye sunulan 2019 bütçesi ile birlikte siyasi partilerin önümüzdeki yıl alacağı devlet yardımı miktarı da netleşti. Bütçeden partilere aktarılacak 772.3 milyon liralık desteğin yaklaşık yarısını oluşturan 335 milyon lirası tek başına AKP'ye gidecek. Devlet desteğinden AKP, CHP, HDP ve MHP'nin yanı sıra ilk kez 5'inci parti olarak İyi Parti de yararlanacak.

TBMM'ye sunulan bütçe yasası teklifine göre, 2019 yılında devlet büyük bölümü halktan toplanan vergiler olmak üzere toplam 880 milyar 360 milyon lira gelir elde edecek, buna karşılık 960 milyar 976 milyon lira harcama yapacak. Bu nedenle 2019 yılı bütçesi toplamda 80 milyar 616 milyon liralık açık verecek. Bu açık Hazine'nin yapacağı iç ve dış borçlanmalarla karşılanacak.

2019 yılında genel bütçe gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin lira olacak. Buna göre siyasi partilere 2019 yılı için önce 346 milyon 918 bin 561 lira para aktarılacak ve yerel seçimler nedeniyle de aynı miktarda ikinci bir destek daha verilecek. Böylece toplam devlet yardımı tutarı 693 milyar 836 milyon liraya ulaşacak. Bu parayı en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını geçen AKP, CHP, HDP ve MHP alacak. Yasa gereği ayrıca, son seçimde yüzde 3 barajını geçtiği için İYİ Parti de yardım alacak. Bütçeden 5 siyasi partiye aktarılacak toplam destek 772 milyon 356 milyon liraya ulaşacak.

Bütçe tasarısına göre devlet yardımlarından aslan payını yine AKP alacak. 2019 yılında bütçeden AKP'nin kasasına 335 milyon 526 bin lira para aktarılırken CHP 178 milyon 564 bin lira alacak. HDP'ye 92 milyon 238 bin lira, MHP'ye 87 milyon 508 bin lira ödenecek. İYİ Parti'ye de 78 milyon 520 bin lira verilecek.