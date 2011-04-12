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Partilerin kadın milletvekili sayıları

AK Parti 78, CHP 109, MHP 68 ve BDP 13 kadın milletvekili adayı gösterdi...

12 Nisan 2011 03:00

T24 - AKP'den türbanlı adayhurriyet.com.tr12 Nisan 2011AK Parti 78, CHP 109, MHP 68 ve BDP 13 kadın milletvekili adayı gösterdi.Ak Parti Antalya Bölgesi 13. sıradan türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i milletvekili adayı gösterdi. Din Kültürü Öğretmenliği yapan Gültekin, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, evli 2 çocuk annesi.

Gülderen Gültekin, Ak Parti'nin Antalya'da yaptığı 2865 kişinin oy kullandığı temayül yoklamasında  751 oy almıştı.Öte yandan Ak Parti ve CHP'den ilginç kadın milletvekeli adayları de var.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Ak Parti'den Diyarbakır 6. sıradan aday gösterilen Oya Eronat Diyarbakır'da askeri aracın geçisi sırasında bir dershanenin önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin'in annesi. 


CHP'DEN TERÖR UZMANI VEKİL ADAYI

Terörle ilişkili adaylardan bir diğeri de 27 yaşındaki Doğa Çiğdemoğlu. Adana'dan aday gösterilen Çiğdemoğlu listenin en dikkat çekici isimlerinden biri. Çiğdemoğlu bir terör uzmanı. Fransa ve İngiltere'de çok saygın okullarda, uluslararası ilişkiler, terörizmin etkileri gibi konularda eğitim almış bir isim. 

İŞTE PARTİLERİN KADIN ADAYLARI

CHP KADIN ADAYLARIN SAYISI: 109

ADANA

ZEYNEP CANAN BİLLOR (AVUKAT)

MÜZEYYEN  ŞEVKİN (MÜHENDİS)

DOĞA ÇİĞDEMOĞLU (ARAŞTIRMACI)

AFYONKARAHİSAR

HATİCE GÖK (AVUKAT)

AĞRI

ŞEFİKA ÖNER (SERBEST)

ANKARA 1. BÖLGE

EMİNE ÜLKER TARHAN (EMEKLİ)

AYLİN NAZLIAKA (YÖNETİCİ)

AYSİN TEKTAŞ KESKİN (ŞEHİR PLANCISI)

GAMZE ŞENGEL (ECZACI)

ANKARA 2. BÖLGE

AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

SEYHAN ERDOĞDU (İKTİSATÇI)

ANTALYA

SEVGİ DOĞAN (DOKTOR)

MİHRİYE  BOZBAY (DOKTOR)

AYDIN

FERDA ÇAĞLAR ERKUT (İŞLETMECİ)

ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM (AVUKAT)

BALIKESİR

AYŞE NEDRET AKOVA (AVUKAT)

BOLU

MEHTAP  ÖZCAN MISIRLIOĞLU (MİMAR)

BURSA

SENA KALELİ (SERBEST)

LALE  KARABIYIK (ÖĞRETİM ÜYESİ)

FATMA  ALTAY (SERBEST)

SEVİL  PAMİROL (TEKSTİL)

NURHAYAT  ALTACA (AVUKAT)

NURAY  ÇOHAN (MİMAR)

DENİZLİ

MELİKE  BASMACI KAYHAN (MÜHENDİS)

HURİYE  ÇAĞLAYAN (AVUKAT)

GÜLİZAR  BİÇER KARACA (AVUKAT)

DİYARBAKIR

DERYA  ERDEMOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)

ELAZIĞ

HÜLYA  ÜLKÜ (YÖNETİCİ)

ERZURUM

NURHAN BANU ÜNER (GAZETECİ)

ESKİŞEHİR

GAYE  USLUER (DOKTOR)

GAZİANTEP

CENNET  SÜZER (TURİZMCİ)

FEHİME  ÇİFÇİ (AVUKAT)

GİRESUN

NILAY  PINAR (AVUKAT)

HATAY

SUZAN  ALHASOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)

ISPARTA

TANSELİ  ÇAKMAK (DOKTOR)

MERSİN

NURSEN  YÜCESOY TEMİZKAN (AVUKAT)

ZEHRA  ÖZYİĞİT (ECZACI)

İSTANBUL 1. BÖLGE

AYŞE ESER DANIŞOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ

FATMA NUR SERTER MİLLETVEKİLİ

AYTEN  KAYALIOĞLU BANKACI

HİLAL  DOKUZCAN MÜHENDİS

MEHTAP  DÜZOVA ÖĞRETMEN

BAHAR  ÖZAY YÖNETİCİ

DERYA  ŞENTÜRK İKTİSATÇI

İSTANBUL 2. BÖLGE

BİHLUN  TAMAYLIGİL İŞLETMECİ

SEDEF  KÜÇÜK YÖNETİCİ

MELDA  ONUR DANIŞMAN

GÜLSEREN  ONANÇ MÜHENDİS

YASEMİN  ÖNEY CANKURTARAN EKONOMİST

ÖZGE ÇAĞRI TORAMAN EĞİTMEN

MARİ  GORMEZANO REKLAMCI

BİLGE  KOÇKAYA AVUKAT

İSTANBUL 3. BÖLGE

BİNNAZ  TOPRAK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

SABAHAT  AKKİRAY MÜZİSYEN

KUTSİYE BENAN BAYKAL YÖNETİCİ

BERRİN  BALCI MÜHENDİS

DERYA  EKŞİ YÖNETİCİ

YEĞANE  GÜLEY AVUKAT

ÖZGE  UTAN ULUSLARARASI FİNANS

İZMİR 1. BÖLGE

ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU MİLLETVEKİLİ

HÜLYA  GÜVEN DOKTOR

SENİYE NAZİK IŞIK İKTİSATÇI

EBRU  OKAY EMEKLİ

İZMİR 2. BÖLGE

BİRGÜL  GÜLER ÖĞRETİM ÜYESİ

ELFİN  TATAROĞLU İÇ MİMAR

KASTAMONU

AYŞENUR  ÖZDEN ECZACI

KAYSERİ

FİGEN  ALÇI ÖĞRETMEN

KIRKLARELİ

TÜRABİ  KAYAN MİMAR

KOCAELİ

TUBA  AYDIN AVUKAT

EHLİNAZ  TORUN ÖĞRETİM ÜYESİ

KONYA

NURCAN BİRGÜL ÖZTÜRK ECZACI

SEHER  AVŞAR AVUKAT

ŞENİZ  KURTULUŞ YÖNETİCİ

KÜTAHYA

ZELİHA  AKSAZ ŞAHBAZ DOKTOR

RUHSEN  KUMDALI MÜHENDİS

MALATYA

DİLA  BOZTEPE TİCARET

GÜZİDE  YILDIRIM DİŞ HEKİMİ

MANİSA

SAKİNE  ÖZ MİMAR

KİBAR  ÖZDEMİR TEKNİSYEN

TÜRKAN  ÖZBEK ÖĞRETMEN

ORDU

EMİNE  YÜCETÜRK MİMAR

RİZE

HATİCE NESRİN SARI EMEKLİ

SAKARYA

AYÇA  TAŞKENT YÖNETİCİ

MELEK  GÜREVİN ECZACI

SAMSUN

FATMA NECİLE ÇOKAY DİŞ HEKİMİ

SİİRT

KAMİLE  BALCI ANTRENÖR

TEKİRDAĞ

CANDAN  YÜCEER DOKTOR

GÜLFERAH  GÜRAL EMEKLİ

TRABZON

GÜZİDE  UZUN MÜHENDİS,

ŞANLIURFA

NAİLE ŞÜKRAN YALÇIN EMEKLİ

GÜLER  YILMAZ YÖNETİCİ

TÜRKAN  AYAS GAZETECİ

UŞAK

DİLEK  AKAGÜN YILMAZ AVUKAT

VAN

SABRİYE  ÇABUKER MEMUR

ZONGULDAK

NERİMAN  POSBIYIK EMEKLİ

AKSARAY

ÖZLEM  GÜNEŞ MÜHENDİS

BARTIN

MELİHA  OKUTAY EMEKLİ

DÜZCE

İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ (MÜHENDİS)

Ak Parti KADIN ADAYLARIN SAYISI: 78

ADANA

FATOŞ GÜRKAN 01.01.1966 AVUKAT
FATMA GÜLDEMET SARI 25.06.1970 YÜKSEK MİMAR
NESLİHAN İPEK KOBANER 17.05.1962 SINIF ÖĞRETMENİ

AĞRI

FATMA SALMAN KOTAN 10.10.1970 SANAYİCİ MALİ MÜŞAVİR

AKSARAY

İLKNUR İNCEÖZ 16.10.1973 AVUKAT

ANKARA-1

TÜLAY SELAMOĞLU 15.08.1966 MİMAR
NİHAN TURNA SAKALTAŞ 15.07.1981 AVUKAT

ANKARA-2

NURDAN ŞANLI 10.09.1954 İŞLETME, MARKA PATENT VE KALİTE YÖN.SİST.DANIŞMANI
NAZLI ERGÜL 06.08.1968 AVUKAT-HUKUK MÜŞAVİRİ
ÇİĞDEM ORHAN SARIKAYA 26.11.1973 AVUKAT

ANTALYA

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ 16.03.1976 HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
GÜLDEREN GÜLTEKİN 08.05.1974 ÖGRETMEN

AYDIN

SEMİHA ÖYÜŞ 01.01.1960 AVUKAT

BALIKESİR

TÜLAY BABUŞCU 26.01.1976 ECZACI
HİLAL DEMİRÖZER 06.12.1980 ELEMENTER SİGORTA ACENTELİĞİ

BURSA

CANAN CANDEMİR ÇELİK 01.01.1974 AVUKAT
TÜLİN ERKAL KARA 04.08.1969 FİLOLOG ÇEVİRMEN DİL BİLİMCİ
CEMİLE YİĞİT 31.10.1973 REKLAM
AYŞE HACIOĞLU 08.04.1984 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

ÇANAKKALE

YEŞİM KARADAĞ 25.12.1980 YÖNETİCİ

ÇORUM

LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT 06.02.1970 UZMAN ECZ.

DENİZLİ

NURCAN DALBUDAK 07.03.1979 TEKSTİL TEKNİKERİ

DİYARBAKIR

MİNE LÖK BEYAZ 19.08.1973 MİMAR
OYA ERONAT 19.01.1962 İNŞAAT MÜH
FATMA ÖNCÜ 19.02.1976 İNSAN KAYNAKLARI YÖN.

EDİRNE

FATMA AKSAL 03.01.1965 EKONOMIST

ELAZIĞ

SERMİN BALIK 07.02.1972 İŞLETMECİ

ESKİŞEHİR

AYTEN KIZILSU 15.08.1959 MATEMATİK ÖĞRETMENİ

GAZİANTEP

FATMA ŞAHİN 20.06.1966 KİMYA MÜHENDİSİ
DERYA BAKBAK 16.08.1972 Y. MİMAR

GİRESUN

ŞENGÜL ŞAHİN 05.05.1959 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

HATAY

FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ 26.03.1964 İŞKADINI ESNAF

ISPARTA

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ 16.07.1961 EKONOMİST
PINAR TANER TOPSAKAL 03.09.1978 PRATİSYEN HEKİM

İSTANBUL-1

MİHRİMAH BELMA SATIR 20.02.1961 AVUKAT
ALEV DEDEGİL 21.02.1958 YÖNETİCİ
MELTEM GÜRLER GÖKSEL 06.10.1966 PSİKOLOG - REKLAMCI OLARAK ÇALIŞIYOR
AYŞEGÜL ESRA ATİK 01.01.1975 TASARIM
ESRA HATİPOĞLU 25.06.1982 AVUKAT

İSTANBUL-2

NİMET ÇUBUKÇU 02.03.1965 SERBEST AVUKAT
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI 26.11.1954 AVUKAT
TÜRKAN DAĞOĞLU 10.09.1945 DOKTOR
ŞİRİN ÜNAL 11.08.1954 EMEKLİ HAVA PİLOT TÜMGENERAL
SEVİM SAVAŞER 27.04.1953 ÖĞRETİM ÜYESİ
SEÇİL SAYIN ELMAS 31.01.1979 AVUKAT

İSTANBUL-3

HALİDE İNCEKARA 18.09.1959 YONETICI
TÜLAY KAYNARCA 13.10.1969 GAZETECİ
GÜLAY DALYAN 01.06.1962 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BEHİYE EKER ALBAYRAK 29.10.1979 AVUKAT
ESRA DENİZ 28.11.1970 AVUKAT

İZMİR-1

İLKNUR DENİZLİ 12.10.1964 GIDA MÜHENDİSİ
TÜLİN BOZKURT HAZAR 27.04.1971 İŞLETMECİ-DİLBİLİMCİ

İZMİR-2

NESRİN ULEMA 20.12.1971 ECZACI
MÜJDE ÖZKUMOVA 19.06.1971 KUAFÖR
YEŞİM DEMİRALİ 20.09.1971 AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ

SEVDE BAYAZIT KAÇAR 02.03.1974 YAPIMCI

KAYSERİ

PELİN GÜNDEŞ BAKIR 13.03.1972 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

KOCAELİ

AZİZE SİBEL GÖNÜL 12.08.1966 MİMAR
AYŞE MÜGE OLŞEN 03.01.1969 ECZACI

KONYA

AYŞE TÜRKMENOĞLU 20.03.1965 AVUKAT
GÜLAY SAMANCI 25.02.1977 AVUKAT

KÜTAHYA

BEDİHA TÜRKYILMAZ 29.09.1971 ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI

MALATYA

ÖZNUR ÇALIK 01.01.1965 ECZACI

MARDİN

GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY 18.06.1970 ECZACLILIK

MERSİN

ÇİĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN 08.06.1961 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
FATMA TANSEL GÜREL 04.09.1964 DİŞ HEKİMİ

MUĞLA

YEŞİM AVCI 11.05.1970 DOKTOR

SAKARYA

AYŞENUR İSLAM 16.01.1958 ÖĞRETİM ÜYESİ

SAMSUN

TÜLAY BAKIR 02.05.1947 FİZYOLOG İÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJI PROF.DR.
KAMURAN ÖZDEN 10.05.1962 MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANI

SİVAS

MESUDE NURSUNA MEMECAN 23.07.1957 YAYINCI

ŞANLIURFA

ZEYNEP ARMAĞAN USLU 11.07.1969 ÖĞRETİM ÜYESİ
ZEYNEP MÜJDE SAKAR 21.06.1982 İŞLETMECİ

TEKİRDAĞ

ÖZLEM YEMİŞÇİ 30.08.1971 SİGORTA ACENTELİĞİ

TOKAT

DİLEK YÜKSEL 26.05.1977 İKTİSATÇI

TRABZON

SAFİYE SEYMENOĞLU 03.03.1964 MİMAR

VAN

GÜLŞEN ORHAN 12.12.1970 ARKEOLOG

MHP KADIN ADAY SAYISI: 56

ADANA

TÜRKAN CENGIZ YILMAZ Doktora TIP DOKTORU
DEMET ÇARDAK Üniversite TIP DOKTORU
NESLIHAN UZUN Üniversite FIZYOTERAPIST

AFYONKARAHİSAR

HAVVANA GENCER Üniversite ÖGRETMEN

AĞRI

NAZLI YILMAZ Üniversite YÜKSEK BÜROKRAT

ANKARA 1. BÖLGE

ZÜHAL TOPCU Üniversite EGITIMCI
SEMA DOGAN Üniversite PSIKOLOJIK DANISMAN

ANKARA 2 BÖLGE

FIGEN TOSUNOR Üniversite ISLETMECI

ANTALYA

AYÇA SEZER Üniversite AVUKAT
MERYEM AKSOY Yüksek Lisans ÖGRETMEN

AYDIN

GÜLNUR ER Üniversite IKTISATÇI
PINAR ÖNCER Üniversite AVUKAT

BURSA

GÜLTEN SÜRÜCÜ Üniversite EGITIMCI
SENAY USLU DOGAN Üniversite AVUKAT

ÇANAKKALE

FÜSUN KOROGLU ÇORAPÇIOGLU Doktora JEOLOJI

ÇORUM

AYBÜKE TOPÇUBASI Yüksek Lisans AVUKAT

DENİZLİ

NILGÜN AKSU SENER Üniversite AVUKAT

DİYARBAKIR

SAHIBE BAHAR ALBAN Üniversite TEKNISYEN

ERZURUM

JALE HÜLYA ALCAN Yüksek Lisans ÖGRETIM GÖREVLISI

ESKİŞEHİR

RUHSAR DEMIREL Yüksek Lisans TIP DOKTORU
LÜTFIYE ÖZTETIK Üniversite YÖNETICI

GAZİANTEP

ÜLKÜ KANBUR Üniversite AVUKAT

HATAY

CANAN GENCER Üniversite ÖGRETMEN

İSTANBUL 1. BÖLGE

BAHAR ARGIN Üniversite AVUKAT
EMINE SAADET KARLIBEL Yüksek Lisans HALKLA ILISKILER UZMANI
ZEYCAN GÜZELSOY Üniversite AVUKAT

İSTANBUL 2. BÖLGE

ESRA SELIMOGLU Üniversite ULUSLARARASI ILISKILER UZMANI
GÜLSEREN GÜÇLÜER Üniversite BANKACI

İSTANBUL 3. BÖLGE

MERAL AKSENER Doktora ÖGRETIM GÖREVLISI
PINAR ERGENEKON Üniversite HUKUKÇU
ZEYNEP YAMAN Üniversite AVUKAT
GÜLAY DOGANAY Üniversite MALI MÜSAVIR
AYSUN ÖZER Üniversite MUHASEBECI
FUNDA ÖZKAN Üniversite AVUKAT

İZMİR 1. BÖLGE

SÜEDA NESLIHAN ÇELIK Doktora SOSYAL ANTROPOLOG

KAHRAMANMARAŞ

SULE ARIKAN Üniversite YÖNETICI

KARABÜK

BIRCAN AKYILDIZ Üniversite EMEKLI KAMU GÖREVLISI

KAYSERİ

AYFER SOLAK Üniversite DIS HEKIMI

KOCAELİ

HILAL ELMAS Üniversite AVUKAT
FILIZ KIYMAZ Lise SERBEST

KONYA

ZÜHAL EKICI Üniversite AVUKAT
HABIBE SEVIL ALTINISIK Lise EV HANIMI

MANİSA

NURHAN SELÇUK Üniversite ÖGRETMEN

MUŞ

AYSEGÜL GÜNAY Ortaokul YÖNETICI

NEVŞEHİR

SEMRA KILIÇ Üniversite YÖNETICI
MAHIDE YARAMIS Üniversite ÖGRETMEN

RİZE

FATMA SANCAKTUTAN Üniversite ÖGRETMEN

SAKARYA

OYA ARAPOGLU Üniversite IS KADINI

SAMSUN

NURAY YILMAZ Üniversite SERBEST

SİİRT

ERIHAN EFEOGLU Üniversite TIBBI TEKNOLOG

ŞANLIURFA

EMINE AGAÇ Üniversite EMEKLI ÖGRETMEN
ÜLKÜ CENGIZ Üniversite MÜTEAHHIT

TEKİRDAĞ

BELMA KUVANCI Yüksek Lisans IS KADINI

TOKAT

SELDAH KARA Üniversite JEOLOJI VE MADEN MÜHENDISI

TRABZON

AYRIYE NURCAN YAZICI Üniversite EMEKLI ÖGRETMEN

UŞAK

FILIZ YÜKSEL Yüksek Lisans TIBBI TEKNOLOG

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ KADIN ADAY ADAYLARI

PERVİN BULDAN – IĞDIR
AYSEL TUĞLUK - VAN
SELMA IRMAK – ŞIRNAK
BENGİ YILDIZ – BATMAN
AYLA AKAT ATA – BATMAN
LEYLA ZANA – DİYARBAKIR
EMİNE AYNA – DİYARBAKIR
GÜLSER YILDIRIM – MARDİN
AYŞEGÜL ÖZTÜRK – MANİSA
ŞEHBAL ŞENYURT – MUĞLA
KAMURAN BABLAK  -OSMANİYE
MÜLKİYE BİRTANE – KARS
PERVİN BULDAN – IĞDIR



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