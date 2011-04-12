Partilerin kadın milletvekili sayıları

12 Nisan 2011 03:00
T24 - AKP'den türbanlı adayhurriyet.com.tr12 Nisan 2011AK Parti 78, CHP 109, MHP 68 ve BDP 13 kadın milletvekili adayı gösterdi.Ak Parti Antalya Bölgesi 13. sıradan türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i milletvekili adayı gösterdi. Din Kültürü Öğretmenliği yapan Gültekin, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, evli 2 çocuk annesi.
Gülderen Gültekin, Ak Parti'nin Antalya'da yaptığı 2865 kişinin oy kullandığı temayül yoklamasında 751 oy almıştı.Öte yandan Ak Parti ve CHP'den ilginç kadın milletvekeli adayları de var.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:
Ak Parti'den Diyarbakır 6. sıradan aday gösterilen Oya Eronat Diyarbakır'da askeri aracın geçisi sırasında bir dershanenin önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin'in annesi.
CHP'DEN TERÖR UZMANI VEKİL ADAYI
Terörle ilişkili adaylardan bir diğeri de 27 yaşındaki Doğa Çiğdemoğlu. Adana'dan aday gösterilen Çiğdemoğlu listenin en dikkat çekici isimlerinden biri. Çiğdemoğlu bir terör uzmanı. Fransa ve İngiltere'de çok saygın okullarda, uluslararası ilişkiler, terörizmin etkileri gibi konularda eğitim almış bir isim.
İŞTE PARTİLERİN KADIN ADAYLARI
CHP KADIN ADAYLARIN SAYISI: 109
ADANA
ZEYNEP CANAN BİLLOR (AVUKAT)
MÜZEYYEN ŞEVKİN (MÜHENDİS)
DOĞA ÇİĞDEMOĞLU (ARAŞTIRMACI)
AFYONKARAHİSAR
HATİCE GÖK (AVUKAT)
AĞRI
ŞEFİKA ÖNER (SERBEST)
ANKARA 1. BÖLGE
EMİNE ÜLKER TARHAN (EMEKLİ)
AYLİN NAZLIAKA (YÖNETİCİ)
AYSİN TEKTAŞ KESKİN (ŞEHİR PLANCISI)
GAMZE ŞENGEL (ECZACI)
ANKARA 2. BÖLGE
AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
SEYHAN ERDOĞDU (İKTİSATÇI)
ANTALYA
SEVGİ DOĞAN (DOKTOR)
MİHRİYE BOZBAY (DOKTOR)
AYDIN
FERDA ÇAĞLAR ERKUT (İŞLETMECİ)
ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM (AVUKAT)
BALIKESİR
AYŞE NEDRET AKOVA (AVUKAT)
BOLU
MEHTAP ÖZCAN MISIRLIOĞLU (MİMAR)
BURSA
SENA KALELİ (SERBEST)
LALE KARABIYIK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
FATMA ALTAY (SERBEST)
SEVİL PAMİROL (TEKSTİL)
NURHAYAT ALTACA (AVUKAT)
NURAY ÇOHAN (MİMAR)
DENİZLİ
MELİKE BASMACI KAYHAN (MÜHENDİS)
HURİYE ÇAĞLAYAN (AVUKAT)
GÜLİZAR BİÇER KARACA (AVUKAT)
DİYARBAKIR
DERYA ERDEMOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)
ELAZIĞ
HÜLYA ÜLKÜ (YÖNETİCİ)
ERZURUM
NURHAN BANU ÜNER (GAZETECİ)
ESKİŞEHİR
GAYE USLUER (DOKTOR)
GAZİANTEP
CENNET SÜZER (TURİZMCİ)
FEHİME ÇİFÇİ (AVUKAT)
GİRESUN
NILAY PINAR (AVUKAT)
HATAY
SUZAN ALHASOĞLU (MALİ MÜŞAVİR)
ISPARTA
TANSELİ ÇAKMAK (DOKTOR)
MERSİN
NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN (AVUKAT)
ZEHRA ÖZYİĞİT (ECZACI)
İSTANBUL 1. BÖLGE
AYŞE ESER DANIŞOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
FATMA NUR SERTER MİLLETVEKİLİ
AYTEN KAYALIOĞLU BANKACI
HİLAL DOKUZCAN MÜHENDİS
MEHTAP DÜZOVA ÖĞRETMEN
BAHAR ÖZAY YÖNETİCİ
DERYA ŞENTÜRK İKTİSATÇI
İSTANBUL 2. BÖLGE
BİHLUN TAMAYLIGİL İŞLETMECİ
SEDEF KÜÇÜK YÖNETİCİ
MELDA ONUR DANIŞMAN
GÜLSEREN ONANÇ MÜHENDİS
YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN EKONOMİST
ÖZGE ÇAĞRI TORAMAN EĞİTMEN
MARİ GORMEZANO REKLAMCI
BİLGE KOÇKAYA AVUKAT
İSTANBUL 3. BÖLGE
BİNNAZ TOPRAK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SABAHAT AKKİRAY MÜZİSYEN
KUTSİYE BENAN BAYKAL YÖNETİCİ
BERRİN BALCI MÜHENDİS
DERYA EKŞİ YÖNETİCİ
YEĞANE GÜLEY AVUKAT
ÖZGE UTAN ULUSLARARASI FİNANS
İZMİR 1. BÖLGE
ŞÜKRAN GÜLDAL MUMCU MİLLETVEKİLİ
HÜLYA GÜVEN DOKTOR
SENİYE NAZİK IŞIK İKTİSATÇI
EBRU OKAY EMEKLİ
İZMİR 2. BÖLGE
BİRGÜL GÜLER ÖĞRETİM ÜYESİ
ELFİN TATAROĞLU İÇ MİMAR
KASTAMONU
AYŞENUR ÖZDEN ECZACI
KAYSERİ
FİGEN ALÇI ÖĞRETMEN
KIRKLARELİ
TÜRABİ KAYAN MİMAR
KOCAELİ
TUBA AYDIN AVUKAT
EHLİNAZ TORUN ÖĞRETİM ÜYESİ
KONYA
NURCAN BİRGÜL ÖZTÜRK ECZACI
SEHER AVŞAR AVUKAT
ŞENİZ KURTULUŞ YÖNETİCİ
KÜTAHYA
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ DOKTOR
RUHSEN KUMDALI MÜHENDİS
MALATYA
DİLA BOZTEPE TİCARET
GÜZİDE YILDIRIM DİŞ HEKİMİ
MANİSA
SAKİNE ÖZ MİMAR
KİBAR ÖZDEMİR TEKNİSYEN
TÜRKAN ÖZBEK ÖĞRETMEN
ORDU
EMİNE YÜCETÜRK MİMAR
RİZE
HATİCE NESRİN SARI EMEKLİ
SAKARYA
AYÇA TAŞKENT YÖNETİCİ
MELEK GÜREVİN ECZACI
SAMSUN
FATMA NECİLE ÇOKAY DİŞ HEKİMİ
SİİRT
KAMİLE BALCI ANTRENÖR
TEKİRDAĞ
CANDAN YÜCEER DOKTOR
GÜLFERAH GÜRAL EMEKLİ
TRABZON
GÜZİDE UZUN MÜHENDİS,
ŞANLIURFA
NAİLE ŞÜKRAN YALÇIN EMEKLİ
GÜLER YILMAZ YÖNETİCİ
TÜRKAN AYAS GAZETECİ
UŞAK
DİLEK AKAGÜN YILMAZ AVUKAT
VAN
SABRİYE ÇABUKER MEMUR
ZONGULDAK
NERİMAN POSBIYIK EMEKLİ
AKSARAY
ÖZLEM GÜNEŞ MÜHENDİS
BARTIN
MELİHA OKUTAY EMEKLİ
DÜZCE
İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ (MÜHENDİS)
Ak Parti KADIN ADAYLARIN SAYISI: 78
ADANA
FATOŞ GÜRKAN 01.01.1966 AVUKAT
FATMA GÜLDEMET SARI 25.06.1970 YÜKSEK MİMAR
NESLİHAN İPEK KOBANER 17.05.1962 SINIF ÖĞRETMENİ
AĞRI
FATMA SALMAN KOTAN 10.10.1970 SANAYİCİ MALİ MÜŞAVİR
AKSARAY
İLKNUR İNCEÖZ 16.10.1973 AVUKAT
ANKARA-1
TÜLAY SELAMOĞLU 15.08.1966 MİMAR
NİHAN TURNA SAKALTAŞ 15.07.1981 AVUKAT
ANKARA-2
NURDAN ŞANLI 10.09.1954 İŞLETME, MARKA PATENT VE KALİTE YÖN.SİST.DANIŞMANI
NAZLI ERGÜL 06.08.1968 AVUKAT-HUKUK MÜŞAVİRİ
ÇİĞDEM ORHAN SARIKAYA 26.11.1973 AVUKAT
ANTALYA
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ 16.03.1976 HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
GÜLDEREN GÜLTEKİN 08.05.1974 ÖGRETMEN
AYDIN
SEMİHA ÖYÜŞ 01.01.1960 AVUKAT
BALIKESİR
TÜLAY BABUŞCU 26.01.1976 ECZACI
HİLAL DEMİRÖZER 06.12.1980 ELEMENTER SİGORTA ACENTELİĞİ
BURSA
CANAN CANDEMİR ÇELİK 01.01.1974 AVUKAT
TÜLİN ERKAL KARA 04.08.1969 FİLOLOG ÇEVİRMEN DİL BİLİMCİ
CEMİLE YİĞİT 31.10.1973 REKLAM
AYŞE HACIOĞLU 08.04.1984 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
ÇANAKKALE
YEŞİM KARADAĞ 25.12.1980 YÖNETİCİ
ÇORUM
LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT 06.02.1970 UZMAN ECZ.
DENİZLİ
NURCAN DALBUDAK 07.03.1979 TEKSTİL TEKNİKERİ
DİYARBAKIR
MİNE LÖK BEYAZ 19.08.1973 MİMAR
OYA ERONAT 19.01.1962 İNŞAAT MÜH
FATMA ÖNCÜ 19.02.1976 İNSAN KAYNAKLARI YÖN.
EDİRNE
FATMA AKSAL 03.01.1965 EKONOMIST
ELAZIĞ
SERMİN BALIK 07.02.1972 İŞLETMECİ
ESKİŞEHİR
AYTEN KIZILSU 15.08.1959 MATEMATİK ÖĞRETMENİ
GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN 20.06.1966 KİMYA MÜHENDİSİ
DERYA BAKBAK 16.08.1972 Y. MİMAR
GİRESUN
ŞENGÜL ŞAHİN 05.05.1959 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ
HATAY
FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ 26.03.1964 İŞKADINI ESNAF
ISPARTA
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ 16.07.1961 EKONOMİST
PINAR TANER TOPSAKAL 03.09.1978 PRATİSYEN HEKİM
İSTANBUL-1
MİHRİMAH BELMA SATIR 20.02.1961 AVUKAT
ALEV DEDEGİL 21.02.1958 YÖNETİCİ
MELTEM GÜRLER GÖKSEL 06.10.1966 PSİKOLOG - REKLAMCI OLARAK ÇALIŞIYOR
AYŞEGÜL ESRA ATİK 01.01.1975 TASARIM
ESRA HATİPOĞLU 25.06.1982 AVUKAT
İSTANBUL-2
NİMET ÇUBUKÇU 02.03.1965 SERBEST AVUKAT
AYŞE NUR BAHÇEKAPILI 26.11.1954 AVUKAT
TÜRKAN DAĞOĞLU 10.09.1945 DOKTOR
ŞİRİN ÜNAL 11.08.1954 EMEKLİ HAVA PİLOT TÜMGENERAL
SEVİM SAVAŞER 27.04.1953 ÖĞRETİM ÜYESİ
SEÇİL SAYIN ELMAS 31.01.1979 AVUKAT
İSTANBUL-3
HALİDE İNCEKARA 18.09.1959 YONETICI
TÜLAY KAYNARCA 13.10.1969 GAZETECİ
GÜLAY DALYAN 01.06.1962 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BEHİYE EKER ALBAYRAK 29.10.1979 AVUKAT
ESRA DENİZ 28.11.1970 AVUKAT
İZMİR-1
İLKNUR DENİZLİ 12.10.1964 GIDA MÜHENDİSİ
TÜLİN BOZKURT HAZAR 27.04.1971 İŞLETMECİ-DİLBİLİMCİ
İZMİR-2
NESRİN ULEMA 20.12.1971 ECZACI
MÜJDE ÖZKUMOVA 19.06.1971 KUAFÖR
YEŞİM DEMİRALİ 20.09.1971 AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ
SEVDE BAYAZIT KAÇAR 02.03.1974 YAPIMCI
KAYSERİ
PELİN GÜNDEŞ BAKIR 13.03.1972 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
KOCAELİ
AZİZE SİBEL GÖNÜL 12.08.1966 MİMAR
AYŞE MÜGE OLŞEN 03.01.1969 ECZACI
KONYA
AYŞE TÜRKMENOĞLU 20.03.1965 AVUKAT
GÜLAY SAMANCI 25.02.1977 AVUKAT
KÜTAHYA
BEDİHA TÜRKYILMAZ 29.09.1971 ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
MALATYA
ÖZNUR ÇALIK 01.01.1965 ECZACI
MARDİN
GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY 18.06.1970 ECZACLILIK
MERSİN
ÇİĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN 08.06.1961 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
FATMA TANSEL GÜREL 04.09.1964 DİŞ HEKİMİ
MUĞLA
YEŞİM AVCI 11.05.1970 DOKTOR
SAKARYA
AYŞENUR İSLAM 16.01.1958 ÖĞRETİM ÜYESİ
SAMSUN
TÜLAY BAKIR 02.05.1947 FİZYOLOG İÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJI PROF.DR.
KAMURAN ÖZDEN 10.05.1962 MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANI
SİVAS
MESUDE NURSUNA MEMECAN 23.07.1957 YAYINCI
ŞANLIURFA
ZEYNEP ARMAĞAN USLU 11.07.1969 ÖĞRETİM ÜYESİ
ZEYNEP MÜJDE SAKAR 21.06.1982 İŞLETMECİ
TEKİRDAĞ
ÖZLEM YEMİŞÇİ 30.08.1971 SİGORTA ACENTELİĞİ
TOKAT
DİLEK YÜKSEL 26.05.1977 İKTİSATÇI
TRABZON
SAFİYE SEYMENOĞLU 03.03.1964 MİMAR
VAN
GÜLŞEN ORHAN 12.12.1970 ARKEOLOG
MHP KADIN ADAY SAYISI: 56
ADANA
TÜRKAN CENGIZ YILMAZ Doktora TIP DOKTORU
DEMET ÇARDAK Üniversite TIP DOKTORU
NESLIHAN UZUN Üniversite FIZYOTERAPIST
AFYONKARAHİSAR
HAVVANA GENCER Üniversite ÖGRETMEN
AĞRI
NAZLI YILMAZ Üniversite YÜKSEK BÜROKRAT
ANKARA 1. BÖLGE
ZÜHAL TOPCU Üniversite EGITIMCI
SEMA DOGAN Üniversite PSIKOLOJIK DANISMAN
ANKARA 2 BÖLGE
FIGEN TOSUNOR Üniversite ISLETMECI
ANTALYA
AYÇA SEZER Üniversite AVUKAT
MERYEM AKSOY Yüksek Lisans ÖGRETMEN
AYDIN
GÜLNUR ER Üniversite IKTISATÇI
PINAR ÖNCER Üniversite AVUKAT
BURSA
GÜLTEN SÜRÜCÜ Üniversite EGITIMCI
SENAY USLU DOGAN Üniversite AVUKAT
ÇANAKKALE
FÜSUN KOROGLU ÇORAPÇIOGLU Doktora JEOLOJI
ÇORUM
AYBÜKE TOPÇUBASI Yüksek Lisans AVUKAT
DENİZLİ
NILGÜN AKSU SENER Üniversite AVUKAT
DİYARBAKIR
SAHIBE BAHAR ALBAN Üniversite TEKNISYEN
ERZURUM
JALE HÜLYA ALCAN Yüksek Lisans ÖGRETIM GÖREVLISI
ESKİŞEHİR
RUHSAR DEMIREL Yüksek Lisans TIP DOKTORU
LÜTFIYE ÖZTETIK Üniversite YÖNETICI
GAZİANTEP
ÜLKÜ KANBUR Üniversite AVUKAT
HATAY
CANAN GENCER Üniversite ÖGRETMEN
İSTANBUL 1. BÖLGE
BAHAR ARGIN Üniversite AVUKAT
EMINE SAADET KARLIBEL Yüksek Lisans HALKLA ILISKILER UZMANI
ZEYCAN GÜZELSOY Üniversite AVUKAT
İSTANBUL 2. BÖLGE
ESRA SELIMOGLU Üniversite ULUSLARARASI ILISKILER UZMANI
GÜLSEREN GÜÇLÜER Üniversite BANKACI
İSTANBUL 3. BÖLGE
MERAL AKSENER Doktora ÖGRETIM GÖREVLISI
PINAR ERGENEKON Üniversite HUKUKÇU
ZEYNEP YAMAN Üniversite AVUKAT
GÜLAY DOGANAY Üniversite MALI MÜSAVIR
AYSUN ÖZER Üniversite MUHASEBECI
FUNDA ÖZKAN Üniversite AVUKAT
İZMİR 1. BÖLGE
SÜEDA NESLIHAN ÇELIK Doktora SOSYAL ANTROPOLOG
KAHRAMANMARAŞ
SULE ARIKAN Üniversite YÖNETICI
KARABÜK
BIRCAN AKYILDIZ Üniversite EMEKLI KAMU GÖREVLISI
KAYSERİ
AYFER SOLAK Üniversite DIS HEKIMI
KOCAELİ
HILAL ELMAS Üniversite AVUKAT
FILIZ KIYMAZ Lise SERBEST
KONYA
ZÜHAL EKICI Üniversite AVUKAT
HABIBE SEVIL ALTINISIK Lise EV HANIMI
MANİSA
NURHAN SELÇUK Üniversite ÖGRETMEN
MUŞ
AYSEGÜL GÜNAY Ortaokul YÖNETICI
NEVŞEHİR
SEMRA KILIÇ Üniversite YÖNETICI
MAHIDE YARAMIS Üniversite ÖGRETMEN
RİZE
FATMA SANCAKTUTAN Üniversite ÖGRETMEN
SAKARYA
OYA ARAPOGLU Üniversite IS KADINI
SAMSUN
NURAY YILMAZ Üniversite SERBEST
SİİRT
ERIHAN EFEOGLU Üniversite TIBBI TEKNOLOG
ŞANLIURFA
EMINE AGAÇ Üniversite EMEKLI ÖGRETMEN
ÜLKÜ CENGIZ Üniversite MÜTEAHHIT
TEKİRDAĞ
BELMA KUVANCI Yüksek Lisans IS KADINI
TOKAT
SELDAH KARA Üniversite JEOLOJI VE MADEN MÜHENDISI
TRABZON
AYRIYE NURCAN YAZICI Üniversite EMEKLI ÖGRETMEN
UŞAK
FILIZ YÜKSEL Yüksek Lisans TIBBI TEKNOLOG
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ KADIN ADAY ADAYLARI
PERVİN BULDAN – IĞDIR
AYSEL TUĞLUK - VAN
SELMA IRMAK – ŞIRNAK
BENGİ YILDIZ – BATMAN
AYLA AKAT ATA – BATMAN
LEYLA ZANA – DİYARBAKIR
EMİNE AYNA – DİYARBAKIR
GÜLSER YILDIRIM – MARDİN
AYŞEGÜL ÖZTÜRK – MANİSA
ŞEHBAL ŞENYURT – MUĞLA
KAMURAN BABLAK -OSMANİYE
MÜLKİYE BİRTANE – KARS
PERVİN BULDAN – IĞDIR
ETİKETLERhaber
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