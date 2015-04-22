Partilerin hedefinde 30 milyon oyu bulunan asgari ücretliler, emekliler ve gençler var!

7 Haziran seçimlerine hazırlanan partiler bir bir seçim beyannamelerini ve vaatlerini açıklamaya başladı. MHP hariç Meclis’te grubu bulunan partilerin iktidara gelmeleri halinde uygulamaya koyacakları programları açıklamalarıyla 7 Haziran seçimlerinin hedef kitlesi belli oldu.

Habertürk gazetesinden Seçkin Ürey'in haberine göre sosyal yardım alanlar, öğrenciler, asgari ücretliler, emekliler ve çiftçiler seçimin en büyük vaatlerinin verildiği grupları oluşturdu. 77 milyonluk Türkiye’de 53 milyon seçmen olduğu düşünülürse, söz konusu gruplara mensup 18 yaşından büyüklerin sayısı 30 milyon kişiyi buluyor. Rakam seçmen sayısının yüzde 56.79’una denk geliyor.

Türkiye’de tamamının seçmen olduğu kabul edilen emekli maaşı ve o kapsamda aylık alan 10.7 milyon kişi bulunuyor. 18 yaşından büyük üniversite ve lise öğrencilerinin sayısı ise 6.5 milyon kabul ediliyor. Sosyal yardımlar hane olarak hesaplanıyor. 3 milyon hanenin yararlandığı ve çocuk sayısı dikkate alındığında seçmen olanların sayısı 6 milyon kabul ediliyor. Türkiye’de 4 milyon 900 bin asgari ücretli bulunuyor. Bununla birlikte yaklaşık 500 bininin 18 yaş altı olduğu kabul ediliyor. Bu kapsamda 4 milyon 400 bin seçmen partilerin radarına giriyor. Çiftçi sayısı ise köydeki nüfus gibi görünse de geçimini bu yoldan sağlayanların sayısı net değil. Ancak devlet destek ve yardımları için kayıt yaptıranların sayısı 2.5 milyonu bulunuyor.

AKP

Emekliye 100 TL zam, 3 çocukluya vergi yok



-Maaşı 1000 liranın altında kalan emekliye 100 lira zam, 1000-1100 lira arasında olanınki 1100 liraya tamamlanacak.

-3 çocuklu asgari ücretlinin gelir vergisi yükü sıfırlanacak.

-Bütün annelere ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve sonrası için 600 lira ödenecek.

-Çiftçiye bu yıl 10 milyar lira nakit hibe desteği verilecek. Genç çiftçilerin yüzde 70’i destek programları kapsamına alınacak.

-Lise 11 ve 12. sınıflarda öğrenciyi yükseköğretimde gitmek istediği bölüme hazırlayacak dersler olacak.

-Üniversite öğrencileri için yurt sayıları ve kalitesi artırılacak. Uygulamalı eğitimin olduğu dönemler olacak.

CHP

En az 1500 TL maaş, emekliye 2 ikramiye



-Emekli aylıkları gıda ürünlerindeki enflasyona göre ayarlanacak. İki dini bayramda birer maaş ikramiye alacaklar.

-Emekliler muayene ve ilaç katılım payıyla farkı ödemeyecek.

-Hiç yararlanmayan 5 milyon kişi sosyal yardım kapsamına alınacak. Aile Sigortası Kanunu çıkarılacak.

-Tarımda çalışanların sosyal güvenlik primlerini 30 yaşına kadar Hazine üstlenecek.

-Aile sigortası kapsamındaki 18- 20 yaş grubuna aylık 240 lira üniversite hazırlık desteği verilecek.

-Asgari ücretin neti 1500 lira olacak.

-29 yaş altı üniversite öğrencileri yarı zamanlı çalışırsa, gelir vergisi ve sigorta primini devlet karşılayacak.

HDP

Asgari ücret ve emekliye 1800 TL

-15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak.

-18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma, kâr amacı gütmeyecek.

-Asgari ücretin neti 1800 liraya çıkarılacak. En düşük emekli maaşı da 1800 lira olacak.

-Yaşlı ve engellilere bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aranmayacak.

-Ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlanacak.

-2B orman arazileri tarım şartıyla çiftçilere dağıtılacak.

-Üretimde kullanılan mazot ve gübreden vergi alınmayacak.

-Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.