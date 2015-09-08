Partilere adaylık başvuru süreleri sona erdi

7 Haziran Genel Seçimleri sonrası hiçbir partinin iktidar olma çoğunluğunu kazanamadığı sonrası 1 Kasım seçimlerine doğru giderken önemli bir viraj daha dönüldü. AKP, CHP, MHP ve HDP'de aday adaylığı başvuru süreleri sona erdi. Partiler aday listelerini 18 Eylül'de Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

NTV'de yer alan habere göre, 1 Kasım'da yapılacak seçimde, Meclis'te grubu bulunan 4 partiden milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru süresi sona erdi. Artık gözler, 18 Eylül'de YSK'ya teslim edilecek olan milletvekili aday listelerinde.



CHP'de adaylık başvurusunun son gününde, Genel Merkez hareketliydi. 500'den fazla isim, başvuruda bulundu. O isimler arasında, eski İstanbul Milletvekili Umut Oran da vardı. CHP, 7 Haziran'daki listeyi büyük oranda koruyacak.



Halkların Demokratik Partisi'nde de başvuru süresi sona erdi. HDP aday adalarında dikkat çekici kriterler aradı. Kadına şiddet uyguladığı belirlenenler ve çok eşli olanların başvuruları kabul edilmedi. Adaylar, eğilim yoklaması ve merkezi komisyon tarafından belirlenecek.



AK Parti'de aday adaylığı başvurusu süresi 3 Eylül'de sona erdi. 3 bin kişi başvuru yaptı. 7 Haziran'a oranla, listesinde en büyük değişkiliği AK Parti'nin yapması bekleniyor. Zira üç dönem kuralı 1 Kasım için esnetilecek. 7 Haziran'da üç dönem kuralına takıldığı için aday olamayan, Binali Yıldırım, Burhan Kuzu, Hayati Yazıcı ve Taner Yıldız adaylık başvurularını yaptı. Cemil Çiçek, Nihat Ergün, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Ali Babacan ise başvuruda bulunmadı.



MHP'de ise başvuru süreci, 6 Eylül pazar akşamı sona erdi. 2 binin üzerinde başvuru var. En dikkat çekeni ise, 'Susurluk Kazası'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı.