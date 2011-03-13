Partilere 218 milyon TL yardım yapılacak

T24 -



AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, genel bütçe gelirlerinin beş binde 2'sini 2007 seçimlerinde aldıkları oy miktarına göre Ocak ayı başında devlet yardımı olarak alan 3 siyasi partiye, şimdi de seçim nedeniyle ek kaynak aktarılacak.





Siyasi Partiler Kanunu uyarınca genel seçimlerde barajı aşarak, Hazine yardımına hak kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu yardımdan yararlanacak.





3 partiye 2011 yılı Genel Bütçe Gelirleri esas alınarak, 1-10 Ocak tarihleri arasında 109 milyon 100 bin 370 lira Hazine yardımında bulunulmuştu.





Sözkonusu dönemde AK Parti'ye 62 milyon 181 bin 572 lira, CHP'ye 27 milyon 869 bin 461 lira, MHP'ye de 19 milyon 49 bin 337 lira yardım yapılmıştı. Böylece 3 partiye bütçeden aktarılan kaynak toplamı 109 milyon 100 bin 370 lira olarak belirlenmişti.







Seçim yılında fazla yardım



Ancak, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, genel seçim yıllarında partilere yapılan devlet yardımı, partilerin bütçeye göre hak ettikleri tutarın 3 katı olarak ödeniyor.





Bütçeye göre hesaplanan normal yardım tutarı, Merkezi Yönetim Bütçesinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak'ı takip eden 10 gün içinde veriliyor. Geri kalan bölüm ise Yüksek Seçim Kurulunun seçim tarihini açıklamasından sonraki 10 gün içinde hesaplara yatırılıyor.







Hangi parti ne alacak?



Bu çerçevede Ocak ayında 62,1 milyon lira yardım yapılan AKP, seçim nedeniyle 124 milyon 363 bin 143 lira daha Hazine yardımı alacak. Böylece AKP'nin bu yılki devlet yardımı tutarı 186 milyon 544 bin 715 liraya yükselecek.





CHP de, seçim nedeniyle bütçeden 55 milyon 738 bin 922 lira ek yardım alacak. Seçim yardımıyla birlikte CHP'ye 2011 yılı içinde verilen Hazine yardımı miktarı da 83 milyon 608 bin 383 liraya çıkacak.





MHP'nin bu yılki Hazine yardımı ise 57 milyon 148 bin 12 lira olacak. Bu tutarın 38 milyon 98 bin 675 lirası önümüzdeki hafta partinin banka hesabına yatacak.





Siyasi Partiler, 2010 Bütçesinden da 92 milyon 486 bin lira devlet yardımına hak kazanmıştı. Bunun 52 milyon 712 bin lirası AKP'ye, 23 milyon 625 bin lirası CHP'ye, 16 milyon 149 bin lirası da MHP'ye verilmişti.





Bu arada 2011 yılında aktarılacak para ile birlikte 2008-2011 döneminde AK Partiye verilen devlet yardımı 396 milyon 187 bin lirayı, CHP'ye verilen yardım 177 milyon 531,4 bin lirayı, MHP'ye verilen yardım da 121 milyon 303,7 bin lirayı bulacak.







Kimlere yardım yapılıyor?





Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunundaki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl, o yılki Genel Bütçe Gelirleri cetvelindeki tutarın 5 binde 2'si oranında mali yardım sağlanıyor.





Bu şekilde hesaplanan ödenek tutarı, devlet yardımı yapılacak siyasi partilere, genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı şekilde bölüştürülüyor. Ödeme de, Ocak ayının ilk 10 günü içinde tamamlanıyor.





Milletvekili genel seçimlerde toplam geçerli oyların yüzde 7'sinden fazlasını alan siyasi partiler de Devlet yardımına hak kazanıyor. Bu yardım da, en az devlet yardımı alan siyasi partinin geçerli oy sayısı esas alınarak, buna orantılı şekilde hesaplanıyor.





Söz konusu yardım, siyasi partilere, milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı yıl 3 katı, mahalli idareler seçim yılında ise 2 katı olarak ödeniyor. Her iki seçimin aynı yıl içerisinde yapılması halinde de ödeme miktarı 3 katı geçemiyor.





Bu çerçevede siyasi partilere bu yıl ödenen devlet yardımı tutarları şöyle:



SİYASİ PARTİLER OCAK AYINDA SEÇİM NEDENİYLE TOPLAM YARDIM

YAPILAN YARDIM YAPILACAK YARDIM (TL)

-------------------- -------------- ----------------- ---------AKP 62.181.572 124.363.143 186.544.715

CHP 27.869.461 55.738.922 83.608.383

MHP 19.049.337 38.098.675 57.148.012

Toplam 109.100.370 218.200.741 327.301.111