-PARTİLERE 218 MİLYON LİRALIK SEÇİM YARDIMI ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Siyasi partilere 12 Haziran genel seçimleri nedeniyle bu hafta içinde (18 Mart Cuma akşamına kadar) 218 milyon 200 bin 741 lira seçim yardımı yapılacak. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, genel bütçe gelirlerinin beş binde 2'sini 2007 seçimlerinde aldıkları oy miktarına göre Ocak ayı başında devlet yardımı olarak alan 3 siyasi partiye, şimdi de seçim nedeniyle ek kaynak aktarılacak. Siyasi Partiler Kanunu uyarınca genel seçimlerde barajı aşarak, Hazine yardımına hak kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, bu yardımdan yararlanacak. 3 partiye 2011 yılı Genel Bütçe Gelirleri esas alınarak, 1-10 Ocak tarihleri arasında 109 milyon 100 bin 370 lira Hazine yardımında bulunulmuştu. Sözkonusu dönemde AK Parti'ye 62 milyon 181 bin 572 lira, CHP'ye 27 milyon 869 bin 461 lira, MHP'ye de 19 milyon 49 bin 337 lira yardım yapılmıştı. Böylece 3 partiye bütçeden aktarılan kaynak toplamı 109 milyon 100 bin 370 lira olarak belirlenmişti. -SEÇİM YILINDA FAZLA YARDIM- Ancak, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, genel seçim yıllarında partilere yapılan devlet yardımı, partilerin bütçeye göre hak ettikleri tutarın 3 katı olarak ödeniyor. Bütçeye göre hesaplanan normal yardım tutarı, Merkezi Yönetim Bütçesinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak'ı takip eden 10 gün içinde veriliyor. Geri kalan bölüm ise Yüksek Seçim Kurulunun seçim tarihini açıklamasından sonraki 10 gün içinde hesaplara yatırılıyor. -HANGİ PARTİ NE ALACAK?- Bu çerçevede Ocak ayında 62,1 milyon lira yardım yapılan AK Parti, seçim nedeniyle 124 milyon 363 bin 143 lira daha Hazine yardımı alacak. Böylece AK Parti'nin bu yılki devlet yardımı tutarı 186 milyon 544 bin 715 liraya yükselecek. CHP de seçim nedeniyle bütçeden 55 milyon 738 bin 922 lira ek yardım alacak. Seçim yardımıyla birlikte CHP'ye 2011 yılı içinde verilen Hazine yardımı miktarı da 83 milyon 608 bin 383 liraya çıkacak. MHP'nin bu yılki Hazine yardımı ise 57 milyon 148 bin 12 lira olacak. Bu tutarın 38 milyon 98 bin 675 lirası önümüzdeki hafta partinin banka hesabına yatacak. Siyasi Partiler, 2010 Bütçesinden da 92 milyon 486 bin lira devlet yardımına hak kazanmıştı. Bunun 52 milyon 712 bin lirası AK Partiye, 23 milyon 625 bin lirası CHP'ye, 16 milyon 149 bin lirası da MHP'ye verilmişti. Bu arada 2011 yılında aktarılacak para ile birlikte 2008-2011 döneminde AK Partiye verilen devlet yardımı 396 milyon 187 bin lirayı, CHP'ye verilen yardım 177 milyon 531,4 bin lirayı, MHP'ye verilen yardım da 121 milyon 303,7 bin lirayı bulacak.