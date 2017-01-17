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Ekonomi

Partilerden ortak önerge

Siyasi parti grupları, yeniden yapılandırılma başvurusunda bulunduğu halde ilgili tutarları süresinde ödemeyenler için önerge verdi

17 Ocak 2017 23:25

TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi.

30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk edip de ödenmemiş vergi, prim ve bunlara bağlı cezalar ile diğer borçlar yapılandırmaya tabi tutulmuştu.

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, gümrük vergileri de bu kapsamda yapılandırmadan yararlandırılmıştı.

Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları daha önceki uygulamada yapılandırılmıştı.

 

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