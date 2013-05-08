Milletvekilleri özlük hakları teklifini yorumladı

TBMM'de grubu bulunan 4 partinin ortak teklifi ile Meclis'e sunulan milletvekillerinin özlük hakları ile ilgili düzenlemeye ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Ben milletvekili Mahmut Tanal olarak imtiyazlara karşıyım. AKP burada herhalde bir rüşvet dağıtıyor." derken; MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, "Türk milletinin vicdanını üzecek hiçbir şey çıkmaz." diye konuştu. Milletvekillerinin özel hayatı ile işini birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını söyleyen AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, vekillerin kamu adına yaptıkları masrafların belgelendirilmek ve bir üst limit konulmak şartıyla karşılanması gerektiğini söyledi. AKP Eskişehir Milletvekili Ülker Can, düzenlemenin düğünlerde takılan takıları kapsamadığını ve kapsamaması gerektiğini kaydederek, "Milletvekili sıfatı ile gidiyorsunuz, ama gittikleriniz sonuçta sizin özeliniz." değerlendirmesinde bulundu. CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ise "Okuduğum kadarıyla yeni bir şey yok. Yeni olan sadece emekli olduktan sonra da diplomatik pasaportun devam etmesi" ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin teklife tepkisi

AKP, CHP, MHP ve BDP grup başkan vekillerinin imzası ile hazırlanan TBMM Üyeliği Kanun Teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, özel sektörde ve bürokraside, çalışanların temsil ile ilgili masraflarının kurum tarafından karşılandığına dikkat çekerek, "Dün 30 muhtarım vardı. Onların masraflarını ben kendi cebimden karşılamak durumundayım. Ne misafiri geldiyse cebimden karşılamam gerek. Telefonlarımın yüzde 90'ı doğrudan doğruya milletvekilliği ile ilgili. Özel konuşmam yüzde 10 bile değil." dedi. Görevleri gereği milletvekillerinin sıkça seyahat ettiğini kaydeden Berber, "Milletvekili herhalde bu sırada tatile gitmiyor. Köyleri, kasabaları dolaşıyor. Bu sırada masrafları, benzini kendi cebinden. Milletvekilinin aldığı maaş sadece bu masraflara yetmiyor. Ben uçak hariç yılda 50 bin kilometre aracımla yol yapıyorum. 100 bin kilometre yol yapanlar var. Bütün bunları kendi imkanları ile karşılayacak. Ayrıca daha sonra, milletvekillerinin tek geliri maaşı değil, başka geliri de mi var şeklide bir algı da oluşuyor" şeklinde konuştu. Milletvekillerinin özel hayatı ile işini birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını vurgulayan Berber, kamu adına görevleri gereği yapılan masrafların belgelendirilmek ve bir üst limit konulmak şartıyla karşılanması gerektiğini belirtti. Maaşların yüzde 50 azaltılması ama yapılan masrafların karşılanması teklifinde de bulunduğunu söyleyen Berber, "Maaş bize kalırsa yeter, ama maaşınızı misafir ağırlamak ile gittiğiniz yerlere yollarda harcamakla geçiriyorsanız, evinizin nafakasını kesip buraya harcıyorsunuz demektir. Bu düzenleme ilave bir imkan sağlamak değil, bu karışıklığı gidermek için yapılan bir düzenleme." dedi.

CHP'li Özgümüş: Yeni olan tek şey diplomatik pasaportun devam etmesi

CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, teklifin içeriği ile ilgili ayrıntıları bilmediğini belirterek, "Okuduğum kadarıyla yeni bir şey yok. Yeni olan sadece emekli olduktan sonra da diplomatik pasaportun devam etmesi. Onun dışında değişik kanunlarda zaten var olan düzenlemeler tek kanunda toplanıyor. Tepkileri doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu. Özgümüş, düzenlemenin takı harcamalarının da karşılanması yolunu açacağı yönündeki iddiaların ise doğru olmadığını söyledi. "Bu düzenleme bunun yolunu açmaz, açmamalı." diyen Özgümüş, "Hangi milletvekilinin kaç düğüne gideceği, ne takacağının kriteri diye bir şey olmaz. Onun için hem açmamalı, hem de açmaz." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, teklifi henüz incelemediğini, gazetelerde yazanların ise şu anda var olan haklar olduğunu dile getirdi.

CHP'li Tanal: Her türlü imtiyaza karşıyım

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tüm imtiyazlara karşı olduğunu kaydederek, AK Parti'ye yüklendi. Tanal, "Tüm imtiyazlara karşıyım. Vatandaş nasıl yaşıyorsa ben de vatandaş gibi yaşamak isterim. Ben milletvekili Mahmut Tanal olarak imtiyazlara karşıyım. AK Parti herhalde burada bir rüşvet dağıtıyor." eleştirisinde bulundu.

MHP'li Mustafa Erdem: Vicdanları üzecek hiçbir şey çıkmaz

MHP Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, milletin ve vekillerin vicdanını rahatlatacak bir kararın çıkacağını ifade ederek, "TBMM, Türk milletinin vekillerinden oluşmakta. Türk milletine rağmen, onları rahatsız edecek, onların vicdanını üzecek hiçbir şey çıkmaz." dedi.

AKP'li Can: Çok da tepki toplayacağını sanmıyorum

AKP Eskişehir Milletvekili Ülker Can, teklifin henüz düzenleme aşamasında olduğuna dikkat çekerek, "Çalışmalar sürüyor. Hangi kesimde çalışan olursa olsun hepsinin düzenlenmiş özlük hakları var. Milletvekillerine baktığınızda net bir şey yoktu. Onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Son şekli henüz verilmedi. Sanıyorum iyi olacaktır." diye konuştu.

Farklı alanlarda çalışan pek çok kişide söz konusu hakların var olduğunu söyleyen Can, "Onlar çok göz önünde olmadığı için tepki almıyor. Ama biz vatandaşlarımızı temsilen buradayız. Birtakım haklar verildiği takdirde çok daha rahat çalışma yapabileceğiz. Çok da tepki vereceklerini sanmıyorum." dedi.

Düzenlemenin seçim bölgelerindeki düğünlerde takılan takıların masraflarının da temsil ödeneğinden karşılanması yolunu açacağı iddiaları ile ilgili Can, "Bununla ilgili bir düzenleme geleceğini sanmıyorum. Bu sizin özeliniz. Milletvekili sıfatı ile gidiyorsunuz, ama sonuçta gittiğiniz kişiler sizin özeliniz." ifadesini kullandı.