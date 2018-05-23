Partilerden, Meclis'in dörtte birini oluşturacak üç büyükşehire özel çalışma

24 Haziran'da gidilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için partiler milletvekili listelerini YSK'ya sundu. Listeye göre, parlamentonun dörtte birinden fazlasını İstanbul, Ankara ve İzmir oluşturacak. Bu seçimde ilk defa oy kullanacak 1 milyon 650 bin seçmenden 1 milyon kadarının üç büyükşehirde yaşadığı hesaplanıyor. Partilerin, 162 milletvekilinin çıkacağı 3 metropolde 8 seçim bölgesine yönelik özel analizler yaparak, yaş düzeylerine, sosyal katmanlara, bölgesel farklılıklara uygun aday profili oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, 2017 sonu itibariyle 25 yaş altında İstanbul’da 1 milyon 400 bin, Ankara’da 500 bin, İzmir’de 350 bin genç bulunduğu tahmin ediliyor. 15 milyon 29 bin nüfuslu İstanbul 98, 5 milyon, 445 bin nüfuslu Ankara 36, 4 milyon 279 bin nüfuslu İzmir 28 milletvekili gönderecek.

AKP’nin liste tercihinde 16 Nisan 2017 referandumundaki deneyim etkili oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da “Hayır” çıkan üç büyükşehirdeki sonuçların ardından kurmaylarını, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” ifadesiyle uyarmıştı.

Erdoğan, özellikle İstanbul ve İzmir’de teşkilatı daha etkin çalıştırmak amacıyla liste başlarını tecrübeli bakanlarla güçlendirdi. İstanbul 1. bölgede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2. bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 3. bölgede Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ilk sırayı tuttu.



İzmir 1. bölgede Başbakan Binali Yıldırım ilk sırada yer aldı. AKP, Ankara’da ise daha çok İyi Partili isimlere karşı milliyetçi adayları öne çıkardı. Ankara 1. bölge 1. sırada İyi Parti’den eski MHP’li Bakan Koray Aydın’ın karşısına AKP'den Tuğrul Türkeş çıktı. Ankara 2. bölgede İyi Parti’nin eski MHP’li Şenol Bal ve eski AKP'li Sönmez Yarbay’ı yerleştirdiği sıranın karşısında AKP’den BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aday oldu.



Erdoğan, uzun süre kurmay heyetinde ve danışmanlığında bulunan güvendiği isimlerle İstanbul listesine adeta yığınak yaptı. AKP’den 1. bölgede Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ravza Kavakçı, 2. bölgede Volkan Bozkır, 3. bölgede Çağatay Kılıç, Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Doğan Kubat üst sıralarda yer aldı.

MHP'nin A takımı İstanbul'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “A Takımı” olarak uzun süredir yakınında bulunan isimleri İstanbul’dan aday gösterdi. İyi Parti de Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağ, Fatih Mehmet Şeker, Hayrettin Nuhoğlu, Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, ANAP’lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican’a İstanbul’dan ilk sıraları verdi. İYİ Parti’den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölümü Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ayhan Altıntaş gibi güçlü isimler Ankara 3. bölgeden liste başı oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, işadamı Yıldırım Ulupınar, gazeteci Mehmet Tezkan, Genel Sekreter Aytun Çıray, faili meçhul saldırıya kurban giden Dr. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir’de liste başlarını oluşturdular.

HDP'nin liste başı kadınlar

HDP, sol-sosyalist kanat ile gençler, engelliler, farklı etnik ve mezheplerden isimleri büyükşehirlere taşıdı. HDP, barajı geçerse üç büyükşehirin her bölgesinden milletvekili çıkarmayı hedefliyor. HDP, Anadolu’dan ve Alevi kökenden seçmenin yoğunluk taşıdığı İstanbul 3. bölgeye özel önem verdi. Alevi örgütlerinde yöneticilik yapan Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurucularından yazar Saruhan Oluç bu bölgede. İstanbul 2. bölgede liste başında gazeteci Ahmet Şık yer aldı. Ankara’da ise HDP’nin liste başını kadınlar oluşturdu.

16 Nisan 2017 referandumunda İstanbul’da yüzde 51.35 hayır, yüzde 48.65 evet; Ankara’da yüzde 51.15 hayır, yüzde 48.85 evet; İzmir’de yüzde 68.8 hayır, yüzde 31.2 evet oyu çıkmıştı.