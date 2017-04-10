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Partiler, referandum için TRT'de konuşacak isimleri belirledi

HDP, TRT ambargosunu yasayla delecek

10 Nisan 2017 19:35

Referandum mevzuatına göre, TRT’de propaganda konuşması yapma hakkına sahip 4 siyasi parti konuşmacılarını belirledi.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, bu hafta TRT’de yayınlanacak seçim propagandaları için CHP, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’yi belirledi.

HDP adına Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve İstanbul Milletvekili Hüda Kaya konuşacak.

MHP adına ise anayasa değişikliği teklifini hazırlayan komisyonda bulunan MHP Milletvekili Mehmet Parsak’ın konuşması bekleniyor.

Halkoylaması Kanunu’na göre AKP'nin  10’ar dakikalık 3, CHP, MHP ve HDP’nin 10’ar dakikalık 2’şer konuşma hakları bulunuyor.

AKP Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı, anayasa teklifi hazırlık sürecinde komisyonda yer alan AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop konuşacak

Erdoğan konuşmayacak

Referandum sürecinde Cumhurbaşkanı'nın da 10’ar dakikadan 2 kez TRT’de konuşma hakkı var. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hakkı kullanmayacağını açıklamıştı. 2010 yılındaki referandumda dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu hakkı kullanmamıştı.

 

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