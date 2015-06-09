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Partiler ne kadar Hazine yardımı alacak?

Gelecek yıl HDP, 26.9 milyon lira tutarında Hazine yardımı alacak

09 Haziran 2015 11:08

Hazine yardımlarından AKP yüzde 42.9, CHP yüzde 26.2, MHP yüzde 17.1, HDP de yüzde 13.8 oranında pay alacak.

Seçimde oyların yüzde 13’ünü alarak barajı aşan HDP, gelecek yıl ocak ayından itibaren ilk defa Hazine yardımı almaya başlayacak. Siyasi Partiler Kanunu’na göre, genel bütçe gelirlerinin beş binde 2'si siyasi partilere Hazine yardımı olarak ayrılıyor. 

Bu para, son yapılan seçimde aldıkları geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle, her yıl siyasi partilere ödeniyor. Bir sonraki seçime kadar dağıtılacak Hazine yardımlarından AK Partiyüzde 42.9, CHP yüzde 26.2, MHP yüzde 17.1, HDP de yüzde 13.8 oranında pay alacak. 2015 yılında siyasi partilere yapılan normal Hazine yardımı 177 milyon lira seviyesinde. Gelecek yıl bu rakamın yüzde 10 artması bekleniyor.

Bu durumda gelecek yıl HDP 26.9 milyon lira tutarında Hazine yardımı alacak. AK Parti’nin bu sene 99 milyon lira seviyesinde bulunan Hazine yardımı gelecek yıl 83.5 milyon liraya gerileyecek. Bu seneki normal yardımı 51.7 milyon lira olan CHP gelecek yıl da 51 milyon lira yardım alacak. MHP’nin bu sene 26 milyon lira düzeyinde bulunan yardım miktarı ise gelecek yıl 33.3 milyon liraya çıkacak.

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